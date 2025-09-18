Adrián Mercado relizará una importante subasta de la firma Techint por renovación de flota

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado SA, anunció que el próximoviernes 26 de septiembre, realizará una importante subasta de la firma Techint, por
renovación de flota. El mismo, se llevará a cabo de forma on-line, con presenciademartillero público. Durante el remate, se podrán adquirir: grúas telescópicas, tractores sobre orugasCaterpillar, tiendetubos CAT y Komatsu, retroexcavadoras y excavadora CAT, equiposperforadores montados sobre excavadoras, camiones Iveco y Ford con hidrogrúa y cajaplaya larga, camionetas Ford Ranger, grúa torre, grupos electrógenos; entre otroscientos de lotes. Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Llega una nuevasubasta de la prestigiosa firma TECHINT, y como siempre son una gran oportunidadpara empresas y pymes nacionales, de adquirir maquinaria, vehículos y herramientasen muy buenas condiciones de mantenimiento, y a precios convenientes”. Para conocer el detalle de todos los lotes y poder inscribirte, se debe ingresar al siguiente link: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/
