Adrián Mercado relizará una importante subasta de la firma Techint por renovación de flota

renovación de flota. El mismo, se llevará a cabo de forma on-line, con presenciademartillero público. Durante el remate, se podrán adquirir: grúas telescópicas, tractores sobre orugasCaterpillar, tiendetubos CAT y Komatsu, retroexcavadoras y excavadora CAT, equiposperforadores montados sobre excavadoras, camiones Iveco y Ford con hidrogrúa y cajaplaya larga, camionetas Ford Ranger, grúa torre, grupos electrógenos; entre otroscientos de lotes. Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Llega una nuevasubasta de la prestigiosa firma TECHINT, y como siempre son una gran oportunidadpara empresas y pymes nacionales, de adquirir maquinaria, vehículos y herramientasen muy buenas condiciones de mantenimiento, y a precios convenientes”. Para conocer el detalle de todos los lotes y poder inscribirte, se debe ingresar al siguiente link: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/