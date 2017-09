Los familiares de Once se expresaron con pancartas y pidieron un "juicio transparente" a De Vido

Paolo Menghini, el padre de Lucas Menghini Rey, última víctima en ser hallada en el tren que se estrelló en Once el 22 de febrero de 2012, pidió que el proceso que se inicia hoy contra el ex ministro Julio De Vido sea "un juicio transparente" para que "no haya ninguna ventana por la que se pueda introducir algún pedido de nulidad".

"Queremos un juicio transparente y que no haya ninguna ventana por la que se pueda introducir algún pedido de nulidad. Queremos que De Vido tenga todas las garantías ajustadas a derecho para un proceso absolutamente transparente", resaltó Menghini en diálogo con radio Splendid.









"Nosotros no somos como ellos, ellos dejaron sin defensa a nuestros familiares. Nosotros en este juicio queremos que tengan todas las garantías", agregó.

Al ser consultado sobre el intento de cooptación de parte de enviados del ex ministro De Vido a su ex esposa, María Luján Rey, que la mujer denunció, Menghini definió: "A nosotros no se nos compra, ni se nos corrompe, porque lo que se nos fue es sangre de hijos, de madres, de padres, de hermanos".

"Habrá para quienes todo tiene un precio. No es nuestro caso y ha quedado demostrado en estos cinco años y medio", subrayó.