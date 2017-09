Nervioso e incómodo, De Vido afronta en el banquillo el juicio por la Tragedia de Once

Embed



El exministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura y diputado nacional, Julio De Vido , empezó hoy a ser juzgado por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 causó 51 muertos y 789 heridos.Con gestos de incomodidad y nerviosismo -acariciándose la barba, restregándose los ojos, mirando el celular y el reloj- el exhombre fuerte de los gobiernos de Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner comparecía en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal 4.Sentado en el banquillo de los acusados, junto a sus abogados defensores, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, De Vido escuchaba la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral que en su momento había hecho el fiscal federal Ramiro González.Los jueces del tribunal, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, encabezaban la audiencia en la que también empezó a ser juzgado el ex subordinado de De Vido, Gustavo Simeonoff, ex jefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.Ambos comparecen acusados de los delitos de descarrilamiento de un tren agravado y defraudación contra la administración pública.En un comunicado difundido en coincidencia con el arranque del juicio oral y público, De Vido volvió a culpar de la tragedia de Once al motorman Marcos Antonio Córdoba porque, según dijo, cometió "un yerro humano de índole operativo" y vaticinó que este juicio "concluirá con la única respuesta posible: la inocencia del señor Julio De Vido".Córdoba fue condenado a tres años y medio de prisión en el primer juicio por la tragedia de Once que llevó adelante en 2015 el Tribunal Oral Federal 2, que también sentenció a 21 de los 28 acusados.La pena más alta, nueve años de prisión, recayó sobre Claudio Cirigliano, ex titular de TBA, por estafa y administración fraudulenta contra el Estado.El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue sentenciado a cinco años de prisión y su sucesor Juan Pablo Schiavi a ocho años.