El vicepresidente de Newell's Old Boys, Cristian D'Amico, aseguró esta tarde que Newwell's "no recibió ninguna notificación oficial ni de AFA ni de Agremiados" sobre la denuncia de falseamiento de un depósito de 5 millones de pesos correspondiente a saldar la deuda del club y disparó: "Se pagó todo, no debemos nada".

En declaraciones a La Red, D'Amico indicó: "No tenemos ningún documento, ni formalmente ni oficialmente tenemos notificación de Agremiados", y añadió: "Si es que existe esa notificación, haremos el descargo correspondiente y veremos si existen diferencias sobre lo que pagamos y lo que dicen, Agremiados reclama".

"Aparte les recuerdo que que la Superliga nos habilitó a jugar ante Unión porque Agremiados le mandó un libre deuda a ellos. Ese libre deuda está subida en nuestra página y está firmada por Sergio Marchi", señaló el dirigente rojinegro.

Embed #Newells saldó la totalidad de la deuda con Agremiados y está en condiciones de comenzar la Superliga 2017/18. pic.twitter.com/TLC916azxQ — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 24 de agosto de 2017



D'Amico se quejó airadamente de la trascendencia que tomó el caso y destacó que "se están sacando conjeturas y se dice que Newell's va a perder seis puntos".

Cuando se le preguntó si Newell's había pagado en tiempo y forma la deuda de 25 millones 70 mil pesos, afirmó que "si usted tiene un libre deuda firmado por Marchi ¿qué significa?. Que no debemos nada. Nosotros cumplimos con lo que nos pidió Agremiados para hacer el libre deuda. Estamos convencidos de que pagamos todo. Que usted me diga que pudo haber una diferencia contable que Agremiados no tuvo en cuenta, lo puedo aceptar y veremos cuando ellos nos notifiquen y cotejemos los números".

En relación con los 5 millones que le restaban depositar al club para saldar la totalidad de la deuda, D'Amico aclaró que "si Agremiados tiene una diferencia para arriba o para abajo, lo veremos. Nosotros depositamos todo el saldo que nos pidió Agremiados. Cumplimentamos los 25 millones 700 mil pesos que nos pidió Agremiados. Por eso nos notificaron. Nuestro malestar es porque se hablan de un montón de supuestos y a esta hora no llegó ninguna notificación de Agremiados".