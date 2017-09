Figueroa es candidato a entrar, pero no el único para Llop

En la práctica de hoy Juan Manuel Llop probará el probable equipo rojinegro para recibir el sábado a Olimpo, a las 16.15 y con arbitraje de Pablo Echavarría. Y la constitución del mediocampo y la ofensiva es la incógnita más allá de no poder contar con los lesionados Brian Sarmiento (bíceps femoral izquierdo) y Mauro Guevgeozian (bíceps femoral derecho). Si el DT sólo modifica nombres seguiría el portugués Luis Leal de punta y entaría Víctor Figueroa (fue titular en el debut, cuando el 10 leproso largó en el banco) a mover los hilos desde el medio. Pero hay opciones.

La primera sería con Figueroa al lado de Nery Leyes, en un mediocampo con Jalil Elías por derecha y Héctor Fértoli por la izquierda, más Leal y Joaquín Torres como delanteros. O los mismos nombres ubicados en dos líneas de tres: una con Elías, Leyes y Figueroa; otra con Torres, Leal y Fértoli como puntas.

También podría ser sin Figueroa y con el delantero Daniel Opazo. Entonces las chances serían: Elías, Leyes, Torres y Fértoli; Leal y Opazo.

Y otra alternativa con la presencia de Braian Rivero para formar con Rivero, Elías, Leyes y Fértoli; Leal y Torres.

Esto quedaría definido en la práctica matutina de hoy, en la que si todo está en condiciones se sumarán a los seis nombres que elija el DT el arquero Luciano Pocrnjic y los cuatro defensores que actuaron en los tres partidos: José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela. Y tras el entrenamiento Llop hablará en conferencia de prensa y tal vez confirme la formación para recibir a los bahienses, que llegan con el mismo puntaje que la Lepra gracias al punto conseguido de locales con un 1-1 ante Independiente, luego de arrancar con un 0-3 en la Bombonera.

Por otra parte, mañana comenzará la venta de entradas, de 13 a 20, y continuará el sábado desde las 10, siempre en las boleterías de puerta 6. Los precios de plateas socios: superior este $ 300 (no socios $ 550), inferior este $400 (no socios $ 650) y oeste $ 500 (no socios $ 750). Tribuna oficial $100 (socio), $ 350 (no socio). Y las generales no socios $250; menores $80; jubilados, pensionados y damas $130.

Reserva, ganaron los de Vojvoda

Al revés que el equipo principal, la reserva leprosa empezó el torneo con dos victorias, ya que ayer derrotó a Huracán por 1 a 0 con gol de Ignacio Huguenet a los 43', con un derechazo cruzado al ingresar al área, que se sumó a la conseguida frente a Unión (1-0 con gol de Francisco Manenti).

En la Quemita, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda formó con Nicolás Temperini; Lionel Monzón, Joaquín Varela, Juan Bedouret (46' Alan Luque) y Leonel Ferroni; Jerónimo Cacciabue, Francisco Manenti y Mauro Vega; Julián Marcioni, Huguenet (74' Brian Gambarte) y Alexis Rodríguez (61' Ramiro Sordo). En el banco quedaron Brian Bustos, Mariano Barra, Nicolás Castro y Diego Aguirre.

En la tercera fecha ante Olimpo jugará como preliminar, el sábado a las 14 en el Coloso.