La provincia reclamó una solución urgente a la crisis de Sancor

El gobierno, legisladores, intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe reclamaron ayer en forma "urgente" al Estado nacional que "antes del fin de semana" brinde una respuesta para encaminar la grave crisis que atraviesa la empresa láctea Sancor. La parálisis de la empresa pone en juego el destino de más de 4.000 familias, 1.500 productores y la supervivencia de decenas de localidades cuyas economías giran en torno a esta industria.

"La empresa está en una situación límite, no podemos dilatar la solución a la crisis de la cooperativa, se requiere una respuesta inmediata en las próximas horas", dijo el gobernador Miguel Lifschitz, la voz cantante del encuentro que se realizó ayer en la sede Rosario de Gobernación.

El mandatario escuchó en primera persona la demanda de intendentes y presidentes comunales de las localidades en las que están asentadas algunas de las plantas de la cooperativa láctea.

Estuvieron presentes el titular de la comuna de Centeno, Juan Guffi, su par de San Guillermo, Daniel Martina, y los intendentes de Sunchales, Gonzalo Toselli, y su par de Gálvez, Mario Fissore.

"La situación económica en el pueblo es gravísima", relató con crudeza Guffi, quien explicó que la planta de Sancor inyectaba a la comunidad entre 2 y 2,5 millones de pesos mensuales .

"Esto causó un efecto terrible en la comunidad, no cobran los vecinos, tampoco la cooperativa de servicios eléctricos ni la comuna, la economía está resentida", detalló.

Lo mismo dijo Toselli, quien gobierna la ciudad que alberga la casa central de Sancor y su sede administrativa. "En Sunchales tenemos 1.000 trabajadores y estimamos que hay 4.000 familias que viven indirectamente de la cooperativa", dijo. Y agregó que "se puede medir el impacto de la crisis por la baja del consumo, los comercios están afectados, también la cooperativa de servicios y nosotros como municipio lo vemos en la baja de la recaudación".

Camioneros

Mientras en la sede local de Gobierno se analizaba esta situación, afuera se manifestaban trabajadores del sindicato de Camioneros que nuclean a los repartidores de Sancor, quienes bloquearon calle San Lorenzo a la altura de Moreno, para visibilizar el conflicto.

Como focos ígneos, las manifestaciones de trabajadores se multiplicaron por todas las plantas de Sancor en la cuenca lechera, algunos con piquetes autoconvocados, otros organizados por el gremio de Atilra y algunas por Camioneros.

Casi terminada la tarde, luego de que la empresa y el propio gremio realizaran aportes a los trabajadores, los cortes de ruta parciales en Centeno y Gálvez se levantaron hasta el martes.

El gremio de los trabajadores lácteos, Atilra, convocó a movilizarse en los próximos días a la sede del Centro de la Industria Lechera (CIL), que agrupa a las grandes firmas del sector. No descarta convocar a un paro nacional. El gremio de camioneros, por su parte, amenazó con un acampe en Plaza de Mayo.

Actualmente ninguna planta de Sancor está en actividad. La cooperativa tiene 15 fábricas, de las cuales 4 están cerradas por decisión de la empresa, 8 están bloqueadas o tomadas y otras 3 no tienen cerradas sus puertas pero no trabajan por falta de materia prima. Más de 200 tamberos dejaron de entregarle leche a la cooperativa y si el problema no se resuelve antes de fin de mes acordarán entregas con otras empresas.

"Pedimos al gobierno nacional, a la empresa y a la organización gremial que lleguen a un acuerdo en el cortísimo plazo, la solución no puede pasar del fin de semana" dijo sin vueltas Lifschitz, quien lamentó que "cuando todo parecía cerrado, las negociaciones se enfriaron y se cortaron".

Aunque el mandatario evitó dar precisiones, en el marco del encuentro con legisladores e intendentes se supo que el punto crítico fue la decisión del presidente Mauricio Macri en persona de torcer los términos del convenio colectivo del sector lechero.

El ministro de Trabajo provincial, Julio Genesini, explicó que el gobierno nacional pretende que la pauta que se acordó con Sancor (con recortes de salarios y de aportes de cuota sindical y aportes solidarios) se extienda a toda la industria, algo que el gremio rechazó de plano.

También el ministro de la Producción, Luis Contigiani, explicó que el propio presidente Macri fue el que planteó, antes de su viaje a Estados Unidos, que había que modificar los términos del actual convenio de la actividad del sector lácteo.

"Era un acuerdo que venía trabajándose hace tres meses", lamentó el ministro, quien volvió a la carga contra los funcionarios nacionales que no dimensionan el problema y aseguró que "hacer fundir a Sancor también representa un negocio fabuloso para algunos".

Arde la cuenca lechera

El presidente comunal de Centeno señaló en diálogo con La Capital que en la mesa de ayer reclamaron al gobierno provincial una ayuda.

"El gobernador dijo que está a disposición pero no nos sentamos aún a hablar de eso", dijo.

En ese punto, la legisladora provincial del partido FE aliada al PRO, Cesira Arcando, dijo que se comprometió a trasladar lo que surgió del encuentro al gobierno nacional, pero también dijo que "en el mientras tanto tenemos que asistir" a los trabajadores y reclamó fondos provinciales.

Un planteo similar realizó el legislador del Frente Social y Popular Carlos del Frade, quien le pidió al gobierno santafesino que replique la experiencia del Ejecutivo cordobés, que está desembolsando una suerte de salario, vital y móvil a los trabajadores de Sancor para aguantar la crisis.

En este punto, el legislador oficialista y titular de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, desestimó esa posibilidad por entender que "eso no soluciona el problema de fondo".

El legislador kirchnerista del bloque Todos por Santa Fe, Julio Eggimann, dijo que "se debe actuar en la emergencia con una respuesta pronta, tanto del gobierno nacional como del provincial, que en medio de rutas cortadas y trabajadores que no cobran sus salarios no pueden dejar abandonadas a localidades como Centeno o Gálvez".