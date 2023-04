Zaz se presenta hoy en Rosario con el Organique Tour

“Mi color político es el ser humano, es en lo que siempre he puesto el foco en toda mi música. Y me parece increíble que sigamos en 2023 no con un choque cultural pero sí con un choque de sociedad o con algunas partes de la sociedad, con muchísimo miedo del extranjero, de la persona que es distinta, con xenofobia y con racismo”, dijo respecto a cuál era su color político, en relación a “De coulers vives” (De colores vivos), uno de sus hits.

En relación a “Je veux” (Quiero). su primer gran éxito de 2010,

dijo que a pesar de que su vida cambió, aún sostiene esa idea de “Yo lo que quiero es morir con el corazón en la mano”: “Yo cambié, no soy la misma, he pasado de tener una visión más naif del mundo y de la gente a tener una mirada con más matices, pero en el fondo mi visión del mundo es la misma, es decir que siempre me pondré en proyectos para un mundo mejor y no he perdido este deseo y esta luz”.