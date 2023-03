Los Palmeras: "Puede haber distintos estilos, pero la cumbia es una sola"

79009526.jpeg Axel y Los Palmeras estrenaron el tema “El que siempre te espera" durante la celebración por los 450 años de la fundación de la provincia de Santa Fe, donde además se grabó el videoclip.

¿Cómo están viviendo tantas celebraciones, tras los 50 años de Los Palmeras y los 450 años de la Ciudad de Santa Fe?

Al show de Santa Fe acudieron más de 150 mil personas, fue una emoción muy linda y muy grande haber convocado a tanta gente que se dio cita ese día en la costanera de la ciudad para hacer este show, que fue un orgullo. Y pensamos, bueno, ya con esta meta teníamos suficiente, pero no. La respuesta de la gente fue fabulosa, nos dan ganas de seguir trabajando para el público y hacer lo que sabemos hacer.

¿De qué trata esta nueva canción junto a Axel, “El que siempre te espera”?

Esta letra es de Axel, él fue quien compuso la letra. Tal vez fue una vivencia propia, no lo sé, pero a cualquiera le pasa, a cualquiera lo han dejado plantado. Respecto de la colaboración, hay que tener un poquito de olfato, uno hace tantos años que anda en esto, la conoce, sabe si el tema puede andar o no. No siempre la pegamos, pero más o menos la seguimos de cerca y la podemos pilotear. De todas maneras, en este caso, se dio que el tema daba para hacer video y grabarlo. Y sobre todo cantarlo con Axel, que fue fabuloso.

¿Cómo es trabajar con Axel?

Mirá, debe ser uno de los artistas más profesionales que he conocido, en todo sentido, como persona, como cantante, es un tipo que le da toda la importancia a su profesión y por eso es admirable lo que hace y lo hace con mucho cariño.

¿Por qué el show se llama Campeones del Mundo?

Viene de que hace poco tiempo estuvimos en la casa de Lionel Messi. Ahí aparece esto de conjugar la música con el fútbol. Empezamos a contar cosas lindas que nos habían pasado, tanto en el cumpleaños de la sobrina de Lionel, como después, que estuvimos en el City Center en una fiesta particular que hizo Lio para la familia y para los jugadores de la Selección, que eran prácticamente de Rosario y de la zona. Y bueno, tuvimos que contar a la gente lo maravilloso que lo pasamos y salió esta idea.

Sos futbolero, ¿cómo viviste el Mundial? ¿Lo sufriste mucho?

¡Si me habré fumado cigarrillos! Y más que nada en los partidos de Argentina, sí. Estaba sentado frente al televisor una hora antes de que empiece cada partido, pero siempre con la esperanza de ver lo bien que salió, que lo necesitaba toda la Argentina, toda la gente. Fue una alegría tan grande la que nos dio la Selección, pienso que fue lo mejor que ha pasado en estos últimos tiempos.

¿Tenés cábalas?

Mirá, los partidos generalmente los quiero ver solo, porque viste, si los ves con gente, ¡son todos directores técnicos en ese momento! Y con respecto a las cábalas, más que cábalas es una ansiedad que tiene uno arriba del escenario, es muy lindo, más allá de lo que pueda pasar. Lo importante es llegar a la gente; imaginate hemos estado más de 50 años arriba de los escenarios, es la gente la que acompaña.

79009519.jpeg La banda tocó en la fiesta organizada por Lionel Messi.

¿Cómo están preparando este show en el Anfiteatro?

Tenemos 51 discos grabados, multiplicado por 12, te da 600 temas, ¡imaginate! Pero nos manejamos con lo que hacemos siempre, el repertorio que más nos piden. Siempre hay recomendación de hacer tales temas, pero después hacemos lo nuestro.

¿Cuáles son los proyectos o shows que más están preparando para este año?

Se viene un show en el Movistar Arena, en Buenos Aires. La última vez que estuvimos trabajando ahí, estaba con la capacidad completa. Así que esperamos que se vuelva a repetir. Y tratar como siempre de pasarla bien, divertirse, y estar con la gente que quiere ver a su artista preferido. Además, estamos tratando de definir las presentaciones que teníamos con anterioridad, porque por ahí está la posibilidad de volver a viajar a Italia y España, gira que vamos a estar definiendo después de este trabajo fuerte que tenemos. A España ya fuimos, y nos espera una segunda vez a Italia. Se va dando sobre la marcha, no hay que apurarse porque hay otras cositas que se pueden juntar para hacer una gira grande de dos o tres meses, pero no me quiero anticipar porque por ahí se me caen las cosas.

¿Sabías que hay grupos italianos de cumbia?

Sí, tenía conocimiento. Han aparecido conjuntos en España e Italia, que hacen música tropical. y bueno se vienen a Santa Fe porque todos saben que Santa Fe es la capital de la cumbia. Ojalá que tengan la suerte de poder posicionarse. Todos somos abiertos a cualquier tipo de grupos o emociones que tenga cualquiera con la cumbia. Se pueden venir a expresar acá, Santa Fe es muy abierto. Y de cumbia, sí, hay muchas formas. La cumbia es una sola, y lo que hay son distintos estilos, nada más. Te la dejo clarita.