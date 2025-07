El ex-Newell's que enfrentó a Central el sábado en el Gigante y fue detenido en Mendoza

Matías Orihuela Mendoza

Allí, mientras discutía con los agentes, detallaron que Orihuela se abalanzó sobre el oficial, quien sufrió heridas leves a causa de los forcejeos. Cabe destacar que la secuencia quedó registrada en videos que quedaron a disposición de la Justicia. Finalmente, el fiscal Horacio Iturbide, a cargo de la causa, ordenó su detención inmediata y el jugador fue trasladado a la Comisaría 11° de Luján de Cuyo, imputado por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

La versión de Matías Orihuela

En las últimas horas, Orihuela brindó detalles de la secuencia y acusó a los agentes de tránsito. “En la ruta yendo a Penitentes, un policía me pegó y me están llevando detenido”, reveló en unos audios difundidos por el diario Huarpe.

“Estoy con mi señora y mi hija, y ahora me están llevando detenido. Si usted conoce a alguien que me pueda ayudar acá en Mendoza, sin ningún motivo me empezaron a agredir. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”, agregó.

De la misma manera, se difundió una imagen del rostro del futbolista después del arresto en el costado de la ruta, en el cual terminó con golpes en el piso con los agentes de tránsito.