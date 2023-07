"Doble discurso": Un film para espiar el lado más oscuro de la política

“Yo pongo las palabras, pero vos poné el corazón”. La frase pertenece a El Griego, el estratega de campaña que nunca perdió una elección presidencial. La película de Hernán Guerschuny tiene un gancho ineludible, y es que sale en plena época de elecciones, por lo que es imposible no asociar este relato de ficción a la realidad argentina. Y su mérito es que, más allá de que los personajes son bastante estereotipados, todas estas criaturas son creíbles y se mueven en medio de situaciones teñidas de mugre y corrupción, que son absolutamente factibles en esta Argentina en la que todo vale por un espacio de poder. Desde ese disparador, el realizador que brilló en “El crítico” y “Casi feliz” y no tanto en “Una noche de amor”, configura una trama que desde el inicio linkea mucho con esas películas pochocleras en las que el ladrón hace su último robo antes de abandonar el “oficio” o el boxeador su última pelea antes del retiro. Aquí es El Griego (Peretti, con los mismos guiños de siempre, pero muy logrado), a quien lo buscan imperiosamente para ponerle la voz a un candidato a presidente que viene en baja: Ricardo Prat (Rafael Ferro), del Partido Libertad Ciudadano, quien tiene como contrincante a Kravitz, del Frente Progresista Unido. Es imposible no asociar a la batalla política que derivó en la grieta que atraviesa el país. Prat es el representante de la centroderecha y Kravitz de un espacio populista. Y en “Doble discurso” los dos tienen trapitos sucios que esconder. Para revelarlo y denunciarlos públicamente está Camila Hewell, la periodista estrella de la tevé (Julieta Cardinali), quien tiene una vieja historia inconclusa con su profesor de la facultad, que no es otro que El Griego, y se empieza a obsesionar con este candidato Prat, que está más sucio que una papa. Con un guiño muy logrado al vértigo de las nuevas tecnologías, El Griego irá diciéndole por whatsapp y por un auricular inalámbrico qué tiene que decir Prat para conquistar el voto de los argentinos y para seducir a esa periodista, que también es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener una primicia. Entre la comedia dramática y el thriller político, “Doble discurso” termina atrapando a partir de una trama bien escrita y muy bien dirigida, a la que se suma una historia de amor que se escapa del tono acaramelado aunque no de cierta pintura heroica de los personajes. Un film con coloridos matices para espiar el lado más oscuro de la política.