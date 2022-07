Shakespeare y los nuevos dueños de la palabra república

En Hamlet dice Polonio en una escena: "Aunque esto sea una locura, detrás sin embargo hay un método". ¿Lo hay inexorablemente en política? Cruzado más tarde por la espada del joven Hamlet, el pobre Polonio podría pensar que su propia muerte es la prueba de lo que afirma. No obstante Hamlet, enloquecido para vengar la muerte de su padre el rey, no deseaba matarlo. No todo es siempre como parece. Si la tragedia es un instrumento valioso para pensar los problemas públicos es porque contiene una reflexión sobre algo que es constitutivo de la política, que es el conflicto.