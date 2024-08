Central: es Lequi hasta fin de año o la llegada de un nombre fuerte

En Central el paradigma cambió. Ya no hay ilusión en el plano internacional y lo que queda es meter la cabeza de lleno para acomodar el rumbo en el terreno local y es ese cambio de escenario el que amerita una toma de decisión por parte de la comisión directiva. No hay demasiadas opciones: continuar con Matías Lequi como entrenador o nombrar a otro. Y ese nombre capaz de llevar a la dirigencia a meter un golpe de timón no es otro que Eduardo Coudet, de quien se habló ni bien Miguel Ángel Russo decidió dar un paso al costado y de quien se supo que su respuesta fue “no”. No se sabe si hubo algún cambio de parecer en el pensamiento del Chacho, pero lo que está claro es que es el único técnico, de los que están al alcance de Central, cuya contratación provocaría un impacto importante. Un análisis clave: esta especulación tiene razón de ser porque Lequi nunca fue confirmado como entrenador definitivo, ni siquiera se lo mencionó como técnico “hasta fin de año”. Si hoy, mañana o en los próximos días aparece esa confirmación todas las especulaciones dejarán de tener sentido, pero mientras eso no ocurra...