Sigue el escándalo con Los Pumas: "El problema es más profundo" y "de extrema gravedad"

https://twitter.com/unionargentina/status/1333789077158596608 Ratificamos que la información oficial de la Unión Argentina de Rugby sólo se publica a través de sus canales oficiales:@unionargentina@lospumashttps://t.co/3oKOJ7UdJohttps://t.co/7X5WPlMuEM — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 1, 2020

Ayer, luego del video, que pretendía llevar paz a la concentración, la llama se avivó. Salieron a la luz viejos tuits xenófobos, homofóbicos y misóginos del capitán Pablo Matera, la voz de explicación y justificación en ese citado video, pero también de los Pumas Guido Petti y Santiago Socino. El tema tomo tal relevancia que por la noche la Unión Argentina de Rugby (UAR) tomó la decisión de sacarle la capitanía a Matera y de que ninguno de ellos forme parte del partido de este sábado que terminará con el largo periplo por Australia. La Unión también señaló que analizarán todo con los jugadores a su vuelta y aludió a rechazo por esos dichos. Réplicas de este sismo mediático también llegaron al Stade Francés donde juega Matera, a quien también esperan por explicaciones.

Mientras las cuentas de Twitter los tres jugadores están dadas de baja luego de no poder resistir al archivo y tras los pedidos de disculpas en Instagram (similares palabras, iguales conceptos), el tema sigue creciendo poniendo el foco en un deporte que este año quedó muy en el ojo de la tormenta a raíz del asesinato de Fernándo Báez Sosa en Villa Gesell a manos de un grupo de rugbiers. Entonces, si el mundo ovalado pretendía mejorar una imagen que niega permanentemente y que tiene que ver con la empatía y cierta mirada social, con esto (de los tuits) se oscureció.

Las opiniones estallaron durante todo lunes y continuaron este martes, en el que figuras de otros ambientes deportivos apuntaron contra Los Pumas. Y ni hablar del “incendio” de las redes sociales. Algunos ex salieron a “bancar” a los actuales jugadores a cualquier precio, mientras que viejas generaciones tuvieron más reparo. Muchos dirigentes (actuales), bien gracias. ¿Dejaron solos a los jugadores?

En tanto, mientras incluso se espera el accionar del Inadi, la Secretaría de Deportes de la Nación se pronunció contra la discriminación, misoginia y racismo manifestando “preocupación y dolor por los mensajes discriminatorios expresados, a través de las redes sociales, por varios jugadores de nuestra selección nacional de rugby hace un tiempo atrás”.

El área que encabeza la ex Leona Inés Arrondo señaló en un comunicado que, “a pesar de que las expresiones tienen varios años de antigüedad, son de extrema gravedad por su contenido misógino y racista (…) Vestir la camiseta de nuestro país es mucho más que jugar, y estos dichos no deben ser pasados por alto”. Y agregó: “Trabajamos a diario para construir el deporte argentino que soñamos, justo, seguro, libre de violencia y discriminación. Es por ello que es necesario un ejercicio de reflexión y acción sobre estos últimos acontecimientos que dañan al deporte y a nuestra sociedad en su conjunto.

Por su parte, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Nación remarcó que la sanción que recibieron los tres integrantes de Los Pumas “es ejemplar” pero, a la vez, agregó que “el problema es mucho más profundo”. Y explicó: “Hablé con el presidente de la UAR (Marcelo Rodríguez) porque esto me preocupa muchísimo y porque no es nuevo. La sanción es ejemplar pero el problema es mucho más profundo”, opinó Lammens. “La solución no va a estar sólo en el castigo, esto del rugby es mucho más profundo y tenemos que trabajar mucho (…) Venimos de un año que arrancó con el asesinato de un chico a manos de rugbiers”.