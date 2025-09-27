La Capital | Rugby | Atlético del Rosario

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Atlético del Rosario venció en su visita a Lomas Athletic y a tres fechas del final acaricia el ascenso, en su primer año en Primera A de la Urba

27 de septiembre 2025 · 17:36hs
Scrum para Atlético del Rosario

Scrum para Atlético del Rosario, que debió batallar duro para vencer a Lomas Athletic de visitante y encaminarse más al ascenso en la Urba.
Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Atlético del Rosario logró una importantísima victoria en la visita a Lomas Athletic y encamina su regreso al círculo superior de la Urba, a falta ahora de tres fechas para el final. Fue 31 a 24 y ahora le quedan dos partidos en el Pasaje Gould y una sola visita. Los rivales directos también ganaron.

Plaza Jewell llegó líder a esta 23ª fecha y mantuvo esa posición pese a que no pudo hacer punto bonus, para ir abrochando uno de los dos puestos de ascenso directo. Para eso debió sacarse de encima a un rival que en la primera rueda le ganó, por lo que era de temer pese a que ya no pelea por nada.

De hecho, el resultado fue por demás de ajustado: 13 a 6 terminó el primer tiempo a favor de los rosarinos y esa diferencia se mantuvo hasta el final.

Pero siempre fue ganando Plaza, con esta evolución del marcador: 13-0; 13-6; 18-6; 18-11; 21-11; 21-14, 31-14; 31-24. El primer try lo hizo Felipe Nogués y los dos restantes Tomás Malano, mientras que los penales y las conversiones estuvieron a cargo de Manuel Nogués.

556489750_1533822588036904_2011683169915718264_n

Los rivales directos de Atlético del Rosario

Tan valioso fue el triunfo que era sabido que sus rivales directos podían vencer también y por eso no debía perder puntos. Los Matreros tenía un partido difícil pero de local, y lo resolvió bien ante Pueyrredón: 24 a 8. Tampoco pudo hacer punto bonus y por eso sumó 78 puntos igual que Atlético del Rosario.

El que sí hizo bonus fue Champagnat, que derrotó al penúltimo Universitario en La Plata 29 a 13, y logró acercarse a 4 puntos.

>>Leer más:Atlético del Rosario logró un gran triunfo ante Olivos y volvió a la cima de la Primera A de la Urba

Lo que viene para los tres en la Urba

En la próxima jornada, Atlético del Rosario recibirá a Deportivo Francesa, que este sábado perdió de local 22 a 14 con Pucará.

Los Matreros, en tanto, visitarán a Hurling, que cayó ajustadamente en su visita a San Cirano 14 a 13.

Mientras que Champagnat recibirá precisamente a San Cirano, que está a solo 6 puntos y por lo tanto asoma como un partido decisivo, ya que también debe asegurar su lugar entre los cinco primeros que disputarán los play offs con el último del Top 12.

En los otros resultados: Olivos 14, Curupaytí 29 y San Andrés 17, San Albano 15. San Andrés será el siguiente rival de Atlético del Rosario, que cerrará en casa con Universitario.

En la penúltima fecha, Hurling recibirá a Champagnat y Los Matreros recibirán a Olivos. Y lo bueno para Plaza es que en la última fecha sus principales competidores se enfrentarán, por lo que hasta puede ascender antes del final.

Embed - Lomas Athletic vs Atlético del Rosario - 27/09/25

La Copa Banco Macro del Top 12

Se disputó la 20ª y antepenúltima fecha del Top 12, con estos resultados: Regatas BV 16, Alumni 15; SIC 20, San Luis 11; Los Tilos 18, CASI (líder) 19; Newman 35, Belgrano 25; Hindú 27, CUBA 3 y Buenos Aires (último, hoy a play offs) 13, La Plata 12.

Campeón por primera vez en el TDI

Marista de Mendoza se consagró por primera vez campeón del Torneo del Interior, al vencer en la final a Jockey Club de Córdoba por 27 a 7.

Ver comentarios

