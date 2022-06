Silvana Dal Lago: "Somos competitivos porque queremos ser mejores todos los días"

Silvana Dal Lago lo dice claro. “Nosotros somos vóley, vóley, vóley”, lo repite tres veces, para que no haya dudas. Y sí, queda claro. Clarísimo. Ella es una de las empresarias textiles más conocidas de Rosario , quizá comparte el podio con una o dos más, pero sabe que está en la cima. Ese lugar que conoce por el mundo del deporte donde se movió toda su vida. Desde que su papá motivaba a sus cuatro hijos a entrenarse en ese mundo, a competir, a no dejarse abatir. Los Dal Lago fueron campeones de grandes medallas. Selección argentina, juegos sudamericanos, juegos olímpicos, y la historia sigue porque los hijos de Silvana siguen en la cancha. Son cuatro más, unos juegan en Argentina, otros en Austria, República Checa, o donde los va llevando el deporte. Y sólo uno no juega, pero se metió en un negocio conocido en la familia, el textil, con una marca propia.

Asombra de Silvana la forma en que define porqué lograron montar una marca que es mucho más que una textil. En Sonder tienen la fábrica, con todos sus procesos y 170 empleados, pero además tienen un club con 400 socios, un hostel para 70 plazas, una maratón nocturna donde participan 7.000 personas, los ocho locales propios, las 5 franquicias, los 250 clientes mayoristas y más. “El deporte nos entrenó, nos hizo empresarios. Porque el deportista es competitivo. Y nosotros somos competitivos porque queremos ser mejores todos los días. Y eso es lo que hizo Sonder. Entrenó, entrenó y entrenó y quiere pruebas. Quiere competencia, ir y probar si somos buenos. A mí no me asusta que el de al lado se ponga a hacer lo mismo, yo quiero ganarle. Quiero entrenar”.

Como ocurre con otros deportes, es evidente que la disciplina que aprenden en el campo de juego después se lleva de maravillas con el mundo empresario. Silvana construyó la marca junto con su marido, al que todos conocen como Lolo y se llama Claudio Verasio. “Nunca nos planteamos con mi marido que íbamos a hacer todo esto. Se fue dando, y lo hacemos por honor al deporte. Yo pienso que si toda la gente fuera deportista seríamos todos mucho mejores. La sociedad sería mejor porque la competencia te entrena mucho. Si perdiste, si te mataron tus rivales, vas y entrenás más. Y esperas el momento para ganar. Porque sabés que si entrenás le vas a ganar. Y en este país que cada tanto te da una cacheada, es importante esa disciplina sabiendo que vas a poder, con la constancia, la dedicación y el objetivo claro”.

La máquina de coser

En los años 50 la máquina de coser era algo así como el salvavidas de la mujer. En los barcos que llegaban al puerto de Buenos Aires las jóvenes inmigrantes traían junto a su liviano equipaje una pesada máquina de coser. Sabían que si al hombre que acompañaban le iba mal, esa máquina podría ayudar. En el caso de las mujeres Dal Lago, ellas sólo cocían para adentro. Hacían toda la ropa de la familia, la abuela de Silvana cocía para sus hijos y la madre de Silvana para ellos. Así ella tuvo su primer contacto con el mundo textil. Y lo curioso de su historia es que en la familia de quien sería su futuro marido, también la máquina de coser los marcó. Porqué su suegro, el padre de Lolo, llegó a Argentina desde Italia, post segunda guerra mundial, para instalar la fábrica de máquinas de coser Necchi. Mucho antes que ellos nacieran, mucho antes de que existiera el proyecto Sonder, la máquina de coser ya estaría en la matriz de su historia.

“Yo empecé a coser con la máquina de mi mamá, ella era lingüista y nos hacía la ropa a los cuatro hijos, porque no tenía plata. Antes se acostumbraba, mi vieja nos hizo de todo, nos vistió siempre. Si yo tuviera tiempo yo me haría toda mi ropa, porque sale de rango. Hecho por vos. No hay cosa que tenga más valor para mí que hacerte tu ropa. Es como que sos única, como Sonder, que en alemán significa partida exclusiva edición especial”, detalla Silvana y cuenta que esta tradición sigue vigente en las generaciones que siguen: “Mi hija que es deportista a morir y se hace la ropa ella. Se hizo el vestido de quince, el de la graduación, el de la fiesta de 30 años de Sonder, todo”.

Con este deseo de poder llevar piezas únicas, o especiales, es que industrialmente Sonder tiene un desafío que no es fácil de lograr. Hacen prendas en serie, como toda industria, pero quieren que cada una sea especial. Ser exclusivos, especiales pero industriales a la vez. Esto, dice, se logra “encontrando un equilibrio en la producción, si vos haces unas calzas es el mismo producto industrialmente pero le vas variando las estampas. Industrialmente es la misma. Se prioriza la confección y el corte pero la pieza es distinta y luego viene la venta que nunca es industrial, sino que te hace un poco especial”.

sonder-lago-03.jpg Foto: Cecilia Córdoba / Revista Sociedad

Un club sobre una textil

La planta industrial de Sonder está ubicada en zona sur de Rosario, en Gálvez al 1.200. Si uno se detiene unos minutos para ver quienes ingresan a la planta, empieza a ver grupos de jóvenes vestidos con ropa deportiva que van ingresando a lo que parece la planta. No son operarios, son deportistas juniors que ingresan al club enorme que tienen en la planta de arriba del predio, sobre las máquinas textiles.

El club surgió hace 20 años cuando Silvana volvió a jugar al vóley a los seis meses de tener a su último hijo. La invitaron a jugar en el torneo rosarino de la división B. Ella y su marido fueron jugadores de la selección nacional de vóley, por lo cual no fue difícil formar el equipo. El entrenador sería Lolo y las jugadoras eran todas amigas de ella, ex jugadoras, pero ya en la etapa de criar hijos. El primer año salieron cuartas, pero el segundo año ya eran primeras. Pero para poder pasar a la A les exigían tener inferiores, por lo cual fundaron el club para tener ese requisito, así nació el club Son de Rosario, que es una Asociación Civil orientada a la promoción del deporte con jugadores y jugadoras en todas las categorías inferiores y mayores. Y uno de los mayores orgullos para ellos es que es uno de los clubes del interior que más jugadores ha aportado a los seleccionados nacionales.

sonder-lago-02.jpg Foto: Cecilia Córdoba / Revista Sociedad

La vidriera industrial

La planta de Sonder fue pensada como una vidriera industrial. Así la llama Silvana, y lo que eso significa es que fue diseñada como una gran pecera que permite desde afuera ver todo el proceso de confección. En el ingreso, es imponente la máquina italiana Morgan que tiene dos estructuras paralelas de 10 metros que ahora serán llevadas a 16 metros cada una. Fueron los primeros en traer ese equipo a Argentina y Silvana sonríe y dice “viste que en nuestra sangre corre vóley, casualmente esa máquina tiene el apellido del fundador del vóley, William Morgan”. Parece que en Sonder, todo tiene que ver con todo.

El diseño de la planta le permite a los dueños mostrar todo el proceso de producción. Están convencidos de que tienen esa oportunidad única de mostrarle a la gente todo lo que hacen, no sólo a los que visitan la fábrica, sino también a cada uno de los chicos que ingresan al club. Todos lo ven. Las máquinas están trabajando a la vista, junto a sus operarios y la búsqueda va más allá de la construcción de la marca, sino también educar a los chicos en la cultura del trabajo. “A veces el consumidor no toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada prenda. Y para mí es tan valioso mostrarlo, porque si la gente lo entiende, lo valora. A mí me encanta la elaboración, es una industria tan manual, es limpia y da mucha mano de obra. Y que sea una vidriera te obliga a estar siempre prolijo, ordenado, como cuando invitas gente a tu casa”, compara.

La planta tiene aparte una gran sección de serigrafía, un proceso muy artesanal y antiguo, en el que la estampa diseñada se traslada a la tela, este sector de estampería es el único que trabaja las 24 horas con varios turnos. Pero ahora se viene un salto importante, porque tras lograr un crédito del Banco Nación podrán sumar un equipo de Estados Unidos que hace la estampa de forma industrial. Para ello están ampliando la fábrica y en una primera etapa convivirán los dos modos de producción, el manual y el industrial.

Un hostel que es estación y una maratón que es nocturna

En la búsqueda de ser especiales, Sonder siempre intenta ser distinto. Es por eso que eligen no utilizar palabras en inglés porque una de sus fortalezas es definirse como una empresa bien argentina, “somos valor argentino” dice su slogan. Entonces, al hostel que estrenaron en un inmueble que supo ser fábrica y que les quedó chico, lo bautizaron Estación Sonder. Y los outlets los llaman “Fuera de Serie”. El hostel tiene 70 plazas y está hecho especialmente para alojar las delegaciones deportivas que llegan a Rosario.

Y otra de las curiosidades de esta marca rosarina son sus maratones nocturnas que hace 18 años organiza el hermano de Silvana. Empezó con todos los empleados corriendo en la pista de atletismo y luego fue creciendo año a año. ¿Por qué nocturna? Porque así evitó correr un domingo a las ocho de la mañana. Ni más, ni menos.