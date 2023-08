Las redes y su costado negativo: el miedo a no "pertenecer"

El Fomo es el temor a no ser incluido en actividades que otros muestran en Facebook o Instagram. La falsa idea de que la vida ajena es maravillosa y cómo impacta en nuestra psiquis.

Imaginen un evento del que todos sus amigos hablan continuamente, pero ustedes no pueden ir. Más tarde los ven pasando "el mejor momento de sus vidas" a través de sus historias de Instagram.

En esos casos, la mayoría de las personas no pueden evitar sentir una puñalada en el pecho por haberse perdido semejante fiesta. Por no ser parte de ese recuerdo.

En este contexto es cuando somos más vulnerables a las trampas del Fomo, un término que proviene de la expresión en inglés "Fear of Missing Out" y en castellano se traduce como el miedo a perderse algo o el miedo a no ser incluido en alguna actividad interesante o placentera, que otros están disfrutando.