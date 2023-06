Hacer home office puede ser muy estresante ¿cómo poner límites? Los trabajadores tienen derecho a desconcetar, algo que se hace más complicado cuando el trabajo se realiza desde la casa. Cómo poner límites antes de que se resienta la salud física y mental Por Federico Lande - Psicólogo 6 de junio 2023 · 11:33hs

“Estoy en un entorno laboral muy demandante. Mi jefe no lo dice, pero se nota que puede vivir sin horarios. Es muy común que a cualquier hora me llegue un WhatsApp diciendo “hay que darle una vuelta y resolver esto… y ahí es donde se me dispara el miedo que si no le contesto, me quede sin trabajo”.

“Trabajar home office me impide terminar mis tareas a las 18,19 hs, como antes en la oficina. En mi casa, no desconecto ni mi celular ni mi computadora. A veces tengo jornadas interminables, sin límites. Prácticamente no tengo energía para ver a mis amigos, porque sigo con el trabajo los fines de semana. Trabajar en mi casa ya no era lo que pensaba”. Este testimonio corresponde a Emilia, empleada junior de una multinacional que llegó a mi consultorio luego de haber sufrido una descompensación clínica, con crisis de pánico, fruto de extensas jornadas laborales sin descanso.

Sobre Sol Mateo "No me ningufonees"

El trabajo y la forma de realizarlo, cambio notablemente después de la Pandemia. Trabajar modalidad “home office” generó la posibilidad de estar conectados constantemente, y eso que parece estar buenísimo, para el trabajador plantea un desafío extra, ya que cada vez es más difusa la franja que separa el fin de la jornada laboral con el inicio del tiempo de descanso. De hecho, existen muchas empresas que exigen disponibilidad “full time” y es posible encontrar muchos casos en los que resolver eventualidades fuera del horario laboral es una condición no escrita de los perfiles de trabajo, aún cuando la legislación de muchos países consideraría esta práctica como ilegal.

Esta hiperconexión laboral puede generar ansiedad, disminución de la concentración y afectar a las relaciones interpersonales en casa o con compañeros de trabajo, por lo que resulta fundamental que las empresas comiencen a adoptar medidas reales que fomenten la desconexión digital.