La candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, reconoció que no le gusta la alianza de Javier Milei con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. "Me incomoda" , admitió. Por su lado, Barrionuevo consideró que el líder libertario "va a ganar en primera vuelta" .

“A Barrionuevo, puntualmente, no lo conozco, pero no es un personaje con el que yo tenga acuerdo”, dijo Villarruel en una entrevista con LN+, en la que mostró preferencia por José Ignacio Rucci, el dirigente de la CGT asesinado en 1973. "No me gustan los sindicalistas del presente", sostuvo.