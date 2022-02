Toniolli: "El bien supremo a preservar para el peronismo es la unidad"

Santilli: "Me cuesta ver un escenario en el cual se rechace en el Congreso el acuerdo con el Fondo"

- El inminente acuerdo con el FMI, y su paso por el Congreso, tensiona al FdT, ¿será una ley aceptable para su bloque, o más contraria al sentido fundacional del frente?

- El FdT se constituyó para dejar atrás una etapa oscura de nuestro país, la del macrismo, que nos llevó a re endeudarnos con el FMI. Con la decisión de Néstor Kirchner a finales de 2005, de pagarle al FMI, habíamos conseguido una autonomía relativa. Con Macri nos volvimos otra vez dependientes, al tomar una deuda brutal con el Fondo. Daniel Scioli, en el debate presidencial de 2015, ya había anticipado que si ganaba Macri iba a pasar lo que pasó, el regreso del FMI. Lo anticipó. La fecha del 22 de noviembre de 2015, cuando el peronismo pierde las elecciones, es el día que se inicia el ciclo dramático de endeudamiento que generó el macrismo. Ese dato nos tiene que hacer pensar que la prioridad es la unidad. Sin unidad, que no es unanimidad, perdimos. El desafío es seguir creciendo, distribuyendo ese crecimiento, fortaleciendo a la Argentina a la salida de la pandemia. La agenda que planteó el Ejecutivo nacional para las sesiones extraordinarias da cuenta de eso, producción y trabajo.

- El temario para las extraordinarias que planteó el gobierno nacional, 18 temas, es atractivo, el problema fue que no se concretó: ni siquiera se conformaron las comisiones para empezar a funcionar. Y febrero pasó de largo.

- Más allá de las circunstancias del funcionamiento legislativo, la turbulencia de la política argentina, yo lo veo como una hoja de ruta para los primeros meses de funcionamiento de las sesiones ordinarias (luego del 1ro de marzo). Hay una voluntad del Ejecutivo en determinado sentido, el de proteger a la producción y al trabajo, y quedó demostrado durante la etapa más difícil de la pandemia, con los ATP, los Repro, y demás.

- En 2021 hubo la economía creció 10 puntos, el FdT mantuvo la unidad, pero perdió las elecciones por casi nueve puntos a nivel nacional, posiblemente porque la distribución de ese crecimiento fue regresiva y perjudicial para la base electoral del peronismo. ¿Para qué le serviría al FdT seguir haciendo lo mismo que hizo hasta ahora?, ¿para perder, o para ganar las elecciones de 2023?

- A ver, yo hablo de producción, trabajo y distribución. No podemos hacernos los zonzos respecto de los niveles de desigualdad creciente tanto en la Argentina como en el mundo, a partir de la pandemia. No podemos, como FdT, no dar cuenta de esa situación. Toda crisis trae una oportunidad, y la oportunidad es ahora dar una discusión profunda sobre ese tema. Primero el macrismo y luego la pandemia, profundizaron el problema de la distribución regresiva del ingreso en la Argentina. Tenemos que escuchar al Papa Francisco sobre el problema de la distribución del ingreso y sobre la relación de los hombres con la naturaleza. Tenemos que crecer, pero con todos adentro. Ese es nuestro mandato.

- ¿Y cómo hacerlo?, porque hasta ahora la relación precios / ingresos de los sectores populares no estaría resultando como se espera de un gobierno peronista, nacional popular, de centro izquierda.

- Profundizando políticas ya formuladas, como el programa trabajo con derecho, entre otros. Urbanización de barrios populares, por caso, ya tuvo una asignación de recursos (15 por ciento de la recaudación del aporte extraordinario a las grandes fortunas). Tenemos que profundizar por ahí, y no sólo esperando que la actividad privada genere los puestos de trabajo que nos faltan. La Argentina ya pasó por crecimiento a tasas chinas, ya tuvo etapas donde casi eliminó la pobreza por ingresos, pero sigue pendiente eliminar la pobreza estructural. Que es algo más duradero, y que no debió revierte rápidamente con un período regresivo como fue el macrismo.

- Vuelvo a la pregunta anterior, ¿cómo hacerlo?, porque con programa de urbanización de villas y asentamiento no parece suficiente para erradicar la pobreza estructural de la Argentina.

- Para que se entienda, necesitamos un gran plan “Marshall”, que incorpora a cientos de miles de jóvenes al trabajo con derecho, y que a la vez solucione la falta de vivienda, de servicios esenciales, y demás. En la Argentina falta empleo, pero sobra trabajo porque sobran las necesidades básicas insatisfechas.

- Pensando en un mega plan “Marshall”, ¿quién lo financia?, porque justamente lo que traería el acuerdo con el FMI es un uso del gasto público vigilado. El FMI viene a que el Estado nacional gaste menos; el plan Marshall fue al revés, Estados Unidos puso muchos millones para ayudar a reconstruir a Europa, ahora, por el contrario, plantea recortar.

- Voy a citar a nuestro flamante jefe de bloque del FdT (Cámara de Diputados), Germán Martínez, para las discusiones de fondo de la Argentina el acuerdo con el FMI no empieza ni termina nada. El debate que viene, dentro y fuera del Congreso, es sobre quiénes deberá recaer el costo del acuerdo con el FMI, y no lo vamos a resolver en un día ni en dos. Por caso, si se extiende o no el impuesto a las grandes fortunas por varios años.

- La oposición de derecha y centro derecha (JxC) ya viene anunciando que no quiere habilitar en el Congreso ningún nuevo tributo. Y se prepara para bloquear cualquier iniciativa en ese sentido. ¿Cómo analiza ese casi empate técnico en términos numéricos que domina, sobre todo en Diputados?

- La discusión es política e involucra a todo el pueblo. No es sólo legislativa. Tendremos que movilizar en la calle para acompañar las propuestas del gobierno nacional. Y movilización no es sólo organizar una marcha, es movilizar ideas, propuestas, dar el debate en todos lados.

- Es inminente el debate por el memorándum del FMI en el Congreso, todo indica que, mayoritariamente, el FdT votará a favorable esa ley, ¿no corre el riesgo de avalar una deuda que fue originaria del gobierno de Macri, y que su fuerza política quede inhibida políticamente de denunciar el carácter devastador del préstamo de 2018?

- Yo estoy convencido que los responsables de este endeudamiento deben desfilar por el Congreso y explicar por qué hicieron lo que hicieron en 2018. También se debe avanzar en el plano judicial con la denuncia que ya está en curso sobre la deuda, que tiene como imputado, entre otros, a Mauricio Macri. Deberán quedar en claro las responsabilidades.

- Luego de aprobar una ley en el Congreso que se presume reprograma la deuda de 2018, ¿queda margen en el FdT para continuar adelante con una denuncia penal respecto del origen de la deuda?, ¿no se debilita el camino judicial al avalar la deuda desde el Congreso?

- En todo caso sería una discusión de diciembre de 2019, porque desde entonces el gobierno del FdT se viene haciendo cargo del pasado, con pagos parciales. Ahora discutimos el presente, y las consecuencias. Yo creo el reclamo sigue firme y la ley actual del Congreso no debilita esa posición.

- ¿La llegada de Germán Martínez a la conducción del bloque del FdT qué implica para el peronismo de Santa Fe?

- Su nominación fue un gran acierto, es un compañero metódico, ordenado, con gran experiencia parlamentaria y su elección no tuvo rechazos de nadie. Su condición de rosarino tiene un plus para nosotros, porque nos da una referencia para gestionar cosas importantes para la provincia y para la ciudad.