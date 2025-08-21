La Capital | Política | Rosario

Rosario, más cerca de ser declarada Capital Nacional de la Industria Metalúrgica

Avanza en el Senado de la Nación un proyecto que cuenta con la adhesión de la UOM y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la ciudad

21 de agosto 2025 · 10:13hs
El senador Lewandowski junto a representantes de la UOM Rosario en el Senado donde se promueve la iniciativa para declarar a Rosario Capital de la Industria Metalúrgica. 

El Senado de la Nación se prepara para aprobar un proyecto de ley que declara a Rosario Capital Nacional de la Industria Metalúrgica. La iniciativa, que fue impulsada por el legislador rosarino Marcelo Lewandowski y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, ya obtuvo dictamen favorable en la Cámara Alta. Ahora, el futuro de la iniciativa queda en manos del recinto, donde se espera una pronta media sanción a lo que se considera como “un merecido reconocimiento para un motor de la economía”, dijeron los promotores de la norma.

El proyecto, redactado por el abogado Pablo Cerra y apoyado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario, no solo reconoce la historia y el peso de la actividad en la región, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades y expectativas de crecimiento.

Según los promotores, la industria metalúrgica de Rosario representa un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, concentrando gran cantidad de empresas y trabajadores del sector a nivel nacional. Por lo tanto, esta distinción sería un impulso clave para continuar fortaleciendo la producción y el empleo en la ciudad.

Dictamen unánime y un ambiente de optimismo

La decisión de la Comisión de Comercio e Industria del Senado fue unánime. Durante la sesión, el secretario general de la UOM Rosario, su apoderado legal Pablo Cerra y el presidente de AIM Rafael Catalano expresaron su satisfacción y optimismo ante el dictamen positivo.

El senador Lewandowski felicitó a los impulsores del proyecto por su trabajo y las exposiciones presentadas. La confianza es total en que, en los próximos días, la votación en la Cámara Alta resultará en una media sanción, allanando el camino para que Rosario consiga el merecido título.

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Los estudios realizados a los cadáveres de ambas mujeres, hallados en el departamento en el que vivían, orientan la investigación y abonan la principal hipótesis

