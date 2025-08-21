Rosario, más cerca de ser declarada Capital Nacional de la Industria Metalúrgica

Policiales
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Economía
Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Ovación
La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"
La Ciudad
Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"
Información General
Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Policiales
Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Economía
El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
LA REGION
Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
Política
Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"
Economía
La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía
El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Información General
Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Política
Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Ovación
Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Policiales
Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
POLICIALES
Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
Política
Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final
Economía
Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
tecnología
Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
Información General
Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado