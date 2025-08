Producción vs. degenerados fiscales, la pelea que renace con la movida de los gobernadores

La movida de los gobernadores del interior de impulsar un frente electoral tiene un elemento decisivo para contraponerse al gobierno de Javier Milei : la producción. Ante un gobierno de matriz financiera promueven el campo y la industria . Pero la respuesta libertaria no es su contraparte lineal, sino que vuelve acusar a los gobernadores de subir impuestos con el viejo “ degenerados fiscales ”.

A modo de ejemplo, una encuesta de la rosarina INNOVA Opinión Pública, sobre 400 casos domiciliarios en la ciudad de Rosario, preguntó: En la discusión entre Milei y los gobernadores, ¿con quién se siente más identificado? La respuesta fue contundente: un 68% dijo que "con los gobernadores que buscan defender los recursos de las provincias" frente a un 26% "con Milei que busca evitar el déficit fiscal". Esto podría sintetizarse en que los encuestados entienden que ahorrar por ahorrar sin que la ciudadanía lo pueda usufructuar no tiene sentido.

Luego del anuncio de "Grito federal", la respuesta del oficialismo fue la esperada y del tono esperado: los acusaron de aumentar impuestos. “Un grito federal: BAJEN LOS IMPUESTOOOOOOOOSS!!”, escribió el libertario Juan Pedro Aleart, en uno de los mensajes más sutiles de una marea de tuiteros libertarios hablando pestes.

Se trata de una batalla de meses que arrancó en el verano cuando algunos gobernadores en común del espacio político naciente, Pullaro, Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio que por ahora no se suma, realizaron una conferencia de prensa y pidieron que bajen las retenciones. Esto generó una ola de críticas de los trolls, con el Gordo Dan a la cabeza, cruzándolos por una supuesta suba de ingresos brutos.

Mercado Libre continuó esa cruzada hasta estos días y el gobierno respondió. De hecho, el ministro de Economía, Pablo Olivares, resaltó la devolución de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, generado por retenciones y percepciones. “Ya se devolvieron casi $ 1.000 millones a 1.158 contribuyentes, que solo debieron hacer un trámite on line”.

Representamos la Argentina del campo, la industria, la minería y la energía, el comercio y los servicios que son los motores del Desarrollo Argentino.



Somos el espacio político que garantiza conocimiento y decisión para llevar adelante el plan productivo que genere trabajo en… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) August 3, 2025

La cuenta libertaria Traductor te ama, uno de los militantes más agresivos del mileísmo en redes, le contestó: “Vos te das cuenta de que estás anunciando como algo bueno la devolución de un "saldo a favor" que previamente les cobraste de forma anticipada e indebida no?? Es como si el inspector de billeteras te confiscara tu plata, la usará durante 1 años generando intereses y después "te devuelve" el capital sin actualizar. Les robaste!!!!!! Y encima aumentaron TODOS los impuestos y tasas”.

O tiene al ministro en una de sus alertas de X o le importa demasiado lo que escribe porque ya lo cruzó por este mismo tema en abril, cuando el gobierno lanzó el programa de devolución de saldos. “Motochorros fiscales. Santa Fe aumentó ingresos brutos del 3,7% al 4,5%. El degenerado fiscal de Maximiliano Pullaro (UCR-Pro-Socialismo) volvió a aumentar impuestos, esta vez lo hace aumentando el peor impuesto de todos. El que funde empresas”.

La estrategia

Ahora bien, ¿este será el libreto que use La Libertad Avanza durante todo el proceso electoral? o ¿habrá estrategia para pensar serenamente qué significa que el nuevo espacio político salga a la cancha?

Por empezar, el nuevo bloque del interior divide el voto opositor y hasta pueda arrastrar votos de un antimileísmo moderado, lo que le daría cierto guiño al oficialismo. De hecho, Grito Federal o como termine llamándose, sean 10, 20 o 30 diputados, probablemente sea un bloque con el que el gobierno pueda negociar en términos de asuntos de Estado. Esto es relativo y depende de qué manera obtenga bancas, pero es una posibilidad.

Se trata de un bloque de oposición light que fundamenta sus reclamos en cuestiones palpables, lo que obliga a los libertarios a no discutir sobre eso, por ejemplo, rutas nacionales detonadas, sino dar una vuelta y atacar, por otro lado, como los impuestos. El tema impositivo no es menor porque ambos comparten la idea de equilibrio fiscal aunque los gobernadores hablan de "eficiencia", es decir, no solo buscar acomodar los números, sino invertir sin derrochar.

Claro que para los libertarios fanáticos la oposición es enemiga siempre. Por eso será interesante observar cómo se mueve el oficialismo pensante frente a la nueva opción electoral del interior en términos de comunicación y de ofensivas en redes. Qué temas tocará, con qué intensidad, a qué gobernador pondrá en la mira son algunos apuntes.