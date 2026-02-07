Javier Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos en San Lorenzo

El presidente encabeza el acto del 213º aniversario del combate. Llegó acompañado de su hermana y se acercó corriendo a las tribunas a saludar a un grupo de militantes

Javier Milei está en San Lorenzo para hacer el traspaso del sable de San Martín a los Granaderos.

El presidente Javier Milei encabeza, en San Lorenzo, el acto del 213º aniversario del Combate , aunque no se trata de una celebración más. La llegada del mandatario está marcada por la polémica que envuelve el traspaso del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El jefe de Estado llegó acompañado de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la diputada nacional Romina Diez (La Libertad Avanza). Además, también llegaron a la ciudad algunos de sus funcionarios: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el ministro de Interior, Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La ceremonia oficial arrancó a las 19 y el presidente hizo su aparición en el Campo de la Gloria unos minutos después. Uno de los hechos que marcaron la llegada de Milei fue el momento en el que rompió el protocolo para atravesar el ancho del Campo de la Gloria corriendo, con el objetivo de saludar a un grupo de militantes que lo esperaban tras unas vallas.

El sable corvo del general José de San Martín ya llegó a San Lorenzo luego de concretarse su traslado desde el Museo Histórico Nacional hasta el histórico Convento , uno de los escenarios centrales del Combate de San Lorenzo. La llegada se produjo cerca de las 14.30 y fue confirmada por el g obierno nacional a través de un video oficial .

El arribo del arma histórica se da en la previa del acto que este sábado encabezará el presidente Javier Milei en el Campo de la Gloria, en una ceremonia con un fuerte despliegue protocolar y de seguridad.

Según se informó oficialmente, el sable fue trasladado bajo custodia militar permanente, en el marco del decreto 81/2026, que dispuso su traspaso definitivo al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en el barrio porteño de Palermo. En el Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires, quedará desde ahora una réplica del arma.

Si bien en un principio se anunció que no iba a haber discursos, lo cierto es que Milei hizo una alocución de unos diez minutos antes de proceder a la ceremonia de traspaso del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.