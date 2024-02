Ley ómnibus: después de culpar a la "casta" por la derrota, el gobierno no descarta un plebiscito

No obstante el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Carlos D’Alessandro aseguró que el gobierno “no piensa enviar ninguna ley durante 2024” al Congreso y conjeturó que el megaproyecto Bases “va a ser retirado por el Ejecutivo”.

“Ayer (por el martes) en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política _como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios_ empezó a descuartizar la ley Bases para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos. En ese sentido, di la orden de levantar el proyecto”, dijo Milei en un encuentro con empresarios organizado durante su visita a Israel como parte de una gira oficial.

Milei aseguró, además, que “el pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta”.

En su publicación en X, Milei reposteó una publicación de su oficina que agradeció “el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Angel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto”, entre otros sectores políticos.

Horas más tarde, durante una conferencia organizada en Israel por Fuente Latina, una organización que trabaja en las relaciones entre Medio Oriente y los países de habla hispana, el jefe de Estado dialogó con veinte empresarios, analizó los avatares políticos de las últimas horas y reiteró sus críticas a los legisladores que votaron en contra del proyecto gubernamental, quienes, a su criterio, quedaron “del lado de los ladrones, estafadores y corruptos que han hundido a la Argentina”.

“La ley Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al País”, insistió el jefe del Estado en sus redes sociales.

Este martes la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley ómnibus, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular.

Opciones

Frente a este escenario político, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el gobierno nacional “está evaluando”, entre otras “herramientas constitucionales”, la posibilidad de convocar a una consulta popular para avanzar con las reformas incluidas en la norma frenada en el Congreso.

“Lo estamos evaluando. Es una de las herramientas constitucionales”, respondió Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada ante una consulta acerca de que si el Ejecutivo analiza llamar a un plebiscito.

También el ministro del Interior, Guillermo Francos, opinó que el llamado a una “consulta popular es uno de los caminos” con los que cuenta el presidente Milei, aunque destacó que no se puede “obviar el Parlamento” más allá del resultado de la votación.

“Será él (por el presidente) quien decida” si la convoca o no, dijo Francos.

El funcionario recordó que, durante la campaña electoral que lo llevó al gobierno, Milei se refirió varias veces a esa herramienta contemplada por la Constitución como una de las que utilizaría en el caso de no lograr las reformas propuestas.

Fuentes gubernamentales, en tanto, ratificaron que “la opción” de convocar a un plebiscito “es una posibilidad” bajo análisis porque “los proyectos de ley no vuelven a tratarse” una vez que su tratamiento se frena como ocurrió en la Cámara de Diputados.

“Esto está muerto. La opción es la consulta popular. Es una posibilidad”, comentaron las fuentes, quienes consideraron que “el Congreso está diseñado para trabar” y, por ese motivo, “el 75 por ciento” de las medidas tomadas en casi dos meses de gestión por el Ejecutivo fueron excluidas del proyecto de ley.

Más allá de los mensajes publicados en sus redes sociales, Adorni aseguró que el presidente estaba “tranquilo” con el desenlace que tuvo la llamada ley Bases.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que el mandatario “estaba muy enojado” con el resultado legislativo porque “a ningún gobierno le negaron la primera ley” enviada al Congreso, recordaron.

El gobierno responsabilizó del freno sufrido en el tratamiento de la ley Bases a un grupo de gobernadores y legisladores opositores que, según el vocero presidencial, rompieron “un pacto” que habían acordado con el oficialismo antes de la sesión.

“Revisen los listados de las votaciones y se van a dar cuenta quiénes actuaron de mala fe”, dijo Adorni a los periodistas.

El vocero, sin embargo, aclaró que “no están todos” los gobernadores “en la misma bolsa” del gobierno, aunque desestimó que por el momento Milei o sus funcionarios fueran a convocar a alguno de los mandatarios provinciales a una reunión para analizar cuestiones fiscales como la coparticipación del impuesto País.

Adorni insistió que el resultado del tratamiento del proyecto de ley no detiene “la marcha del gobierno y los cambios” propuestos desde el 10 de diciembre pasado.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el efecto del freno a la iniciativa en Diputados y aseguró que “la no aprobación en particular de la ley Bases no afecta en lo más mínimo” el programa económico.

“En enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero, y sin ley”, indicó Caputo al canal La Nación +.