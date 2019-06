La UCR formalizó su propuesta de definir en una Paso al candidato presidencial

El oficialismo parece haber ingresado en fase de resoluciones: el presidente Mauricio Macri recibió ayer al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, mientras que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió con el mandatario de Mendoza y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, y otros miembros de la comisión de acción política de ese partido. Los radicales llevaron a la Casa Rosada su propuesta para ampliar Cambiemos y habilitar una Paso para definir el candidato a jefe del Estado.

Al salir de Balcarce 50, los radicales aseguraron que, durante el diálogo con Peña (quien también estuvo en la charla de Macri con Valdés), quedó expresado que "están todos los caminos abiertos" en relación a que sea un dirigente de la UCR el que acompañe a Macri en la fórmula o que exista un candidato de esa fuerzas que compita contra el presidente en las Paso.

"Excelente reunión con Valdés. Hablamos sobre la situación en la provincia y el compromiso de los correntinos con el cambio, que se manifestó días atrás en las elecciones legislativas", resumió Macri a través de su cuenta oficial de Twitter.

Valdés sostuvo que la elección correntina del domingo pasado arrojó "algunos resultados que también le interesaban al presidente, que estuvo en muchos pueblos y en muchas ciudades" recientemente. Y aseguró que quedó "confirmado" que los "oficialismos vienen ganando" en todas las provincias.

El gobernador también negó que haya conversado con Macri sobre los posibles nombres para acompañar al primer mandatario en una fórmula.

Sin embargo, dijo que el candidato a vicepresidente debe "tener un perfil fuerte y legislativo que trate de aglutinar a la gran mayoría de ciudadanos posibles, pero también esta idea de cambiar, empujar y desarrollar un buen diálogo con los gobernadores".

"Que también tenga llegada con la gente y buena imagen. Son los mismos requisitos para ser presidente o gobernador. Hay que tener un buen candidato, pero por sobre todas las cosas que tenga la misma visión de país", añadió el correntino.

Sobre la posibilidad de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compita en simultáneo como colectora de otras listas presidenciales, como Alternativa Federal (AF), sostuvo que "si no está prohibido, entonces está permitido".

"Si no hay una ley electoral que lo impida, queda permitido, no sólo para ella sino para todos los candidatos", enfatizó Valdés. No obstante, aclaró que es "decisión" de la gobernadora y de los dirigentes bonaerenses alcanzar un acuerdo con otros espacios políticos.

Por su parte, Cornejo arribó al encuentro con Peña acompañado por otros dirigentes radicales, entre ellos el ex senador nacional Ernesto Sanz y el secretario administrativo de la UCR y vocero de la reunión, Andrés Lombardi, para darle un comienzo formal a las negociaciones con el PRO.

Otra actitud

En ese sentido, Lombardi contó que durante el encuentro "se notó una apertura" del gobierno a los planteos de la UCR durante la reciente convención nacional, que se realizó en Parque Norte, sobre todo respecto de la idea de ampliar Cambiemos a otras fuerzas políticas como Alternativa Federal.

"No se evaluó lo de la interna, pero están todos los caminos abiertos. Puede ser con una fórmula conjunta con el presidente o que se defina el candidato en las Paso. Todo eso queda abierto para las próximas reuniones", añadió el dirigente.

Luego, Lombardi insistió con la "apertura" del gobierno sobre los planteos de Cornejo, al señalar que hay "predisposición" del Ejecutivo para que la UCR tenga mayor peso en la toma de decisiones.

Fue, para el oficialismo, el inicio de una etapa decisiva de negociaciones electorales.

"Partes corruptas"

Roberto Lavagna aludió ayer a la investigación abierta para determinar si es que, como se publicó, le ofrecieron 8 millones de dólares para que baje su candidatura presidencial. "Un diario (Perfil) apareció diciendo que habían ofrecido (dinero). Me parece perfecto que un fiscal investigue y les pregunte a las partes. Esas son las partes negras, podridas y corruptas de la política", enfatizó. Al respecto, el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello podría llamar a declarar a Lavagna y a periodistas.