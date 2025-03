La Iglesia reclamó a Milei que retome la obra pública y alertó sobre el avance del narcotráfico

El Fisu es una herramienta fiduciaria destinada a la urbanización de barrios populares y fue desfinanciada por el gobierno de Javier Milei, que denunció que los recursos eran supuestamente administrados por dirigentes ligados a Juan Grabois.

“Por eso, insistimos en resaltar algunas políticas que plantean una presencia inteligente del Estado que garantiza que hay un articulador general que no permite el avance de otro Estado que es el narcotráfico, que en muchos barrios está ocurriendo. También los ajustes de cuentas, que significan muerte de un lado o de otro”, puntualizó.

Además, García Cuerva destacó la intervención del gobierno en cuestiones “ligadas a la vivienda, a las cloacas, a la educación, a los microemprendimientos” y argumentó que “no todo fue corrupción y un desastre”.

Diálogo con Javier Milei, tensión con Jorge Macri

Paralelamente, reveló que mantiene diálogo con varios funcionarios del Poder Ejecutivo, incluso con Milei, pese a las diferencias. Y destacó algunos focos de tensión con la administración porteña de Jorge Macri, quien ordenó el vallado de la catedral durante una marcha del colectivo LGBT.

“Cuando comencé el ministerio episcopal en Buenos Aires, la catedral estaba vallada de manera diaria como otros monumentos, y pedí por favor que saquen las vallas porque teníamos que generar apertura y diálogo con la sociedad, aún con la diversidad”, narró el arzobispo.

Al respecto, agregó: “De hecho, se hizo la Marcha del Orgullo y no hubo ningún inconveniente. Al contrario, muchos de los que participaron ingresaron a la catedral de rezar y agradecieron el gesto”.

Tras la decisión, resolvió la eliminación de las vallas alrededor del edificio ubicado a metros de la Casa Rosada y responsabilizó al gobierno porteño de su colocación durante la última protesta del sector, desoyendo la solicitud del Arzobispado y el acuerdo que mantuvo con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

“En esa última ocasión no fue el gobierno nacional. Lo conversé con Bullrich y ella entendió que, con el diálogo que tenemos con el colectivo LGBT, no había necesidad. Fue el gobierno porteño, les pedí que las saquen y, a la mañana siguiente, nos encontramos con las vallas colocadas. Por eso difundimos ese comunicado, porque pedimos que las saquen y nos dijeron que no lo iban a hacer”, expuso.