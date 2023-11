"Estamos para colaborar y trabajar", aseguró Luis Barrionuevo tras el triunfo de Javier Milei

"Va a tener que convocar a gobernadores, legisladores y al movimiento obrero porque a esta Argentina la sacamos entre todos o no la saca nadie", afirmó el dirigente

"A partir de ahora tenemos que ponernos a trabajar todos para colaborar por el país que queremos. El futuro presidente va a tener que convocar a gobernadores, legisladores y al movimiento obrero porque a esta Argentina la sacamos entre todos o no la saca nadie ", afirmó Barrionuevo en declaraciones al diario El Ancasti de Catamarca.

Tras conocer el resultado del balotaje, Barrionuevo reveló que este domingo por la noche habló con Fátima Flórez, pareja de Milei, para confirmar que se encuentra dispuesto a "colaborar y trabajar".

"No me enamoran los hombres, me enamoran los proyectos y la gestión que puede hacer. Milei tendrá que demostrar una muy buena administración, transparente, gestión en el gobierno y el desarrollo de Argentina", añadió.

Además ponderó que el presidente electo interpretó "la bronca" con la casta política y que asume "con un gran caudal que es muy bueno y una ventaja bastante importante para constituir un presidente con poder y fuerza".

"Milei sin ninguna duda va a tener que conversar porque el poder también pasa por las provincias, el país federal se tiene que hacer sentir. El está en absoluta minoría, todo lo va a tener que consensuar", afirmó.

Barrionuevo agregó que el libertario "tiene que atacar sí o sí a las 18 empresas grandes que son las generadoras de precios, al hambre y a la inflación" y aseguró que hay "una Argentina potencia esperando con los yacimientos de petróleo y gas" y el sector agropecuario. "Fue en silencio y en las urnas el masazo a la casta política", subrayó.

Por otro lado, el gremialista sostuvo que en esta campaña hubo una "avivada" del ex mandatario Mauricio Macri que "destruyó Cambiemos" al considerar que el candidato de Juntos por el Cambio "era sin dudas" el jefe de gobierno porteño saliente, Horacio Rodríguez Larreta.

"Macri lo dinamitó, fue el responsable de destruir Cambiemos", enfatizó.

Finalmente, el sindicalista aseguró que no tiene "dudas" de que "el peronismo va a volver a ser gobierno" pero que debe "reformularse y dar paso a los jóvenes" y añadió que "el kirchnerismo ya desapareció a partir de esta elección".

"Dentro del movimiento obrero hubo dirigentes que no entendieron y no me escucharon. Tenemos las estructuras, pero hay una burguesía que se ha quedado quieta. Tenemos que reformular las condiciones de trabajo, y adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo. Hay que darle oportunidad al capital para que gane plata, pero que los trabajadores también estén bien. Ya lo estamos haciendo en nuestro gremio", completó.