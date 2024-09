Escándalo en Ezeiza: Grabois se cruzó a un grupo de personas que le gritaron "chorro"

Mientras el personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) intentaba frenarlo, el abogado cruzó a quienes lo cuestionaron, ya que afirmaban que “les robó a los pobres” y le gritaban: “Andá a trabajar”. La intervención de los agentes evitó un enfrentamiento mayor y, al respecto, Grabois escribió en sus redes sociales: “Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”.