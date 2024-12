El contundente descargo de Yuyito González ante los rumores de crisis con Milei: "Termínenla"

“Chicos, no voy a dar notas. Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones. ¿Saben? No voy a dar explicaciones ”, remarcó, notablemente ofuscada.

Luego, amplió el concepto que la irrita más. “Ponen a cada rato ‘crisis’. No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión que se lo pago yo?’. No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble”, se quejó.

Al sostener que no está pasando una crisis con Milei, planteó la nueva dinámica que está teniendo dentro de su vida. “Tampoco voy a hacer esto de vamos a sacarnos una foto para demostrar. No va más. No me voy a sacar más fotos para demostrar. No muestro chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que lo hace, yo no lo voy a hacer. Dentro de la relación nuestra no caben estas cosas, no van, no es nuestro lenguaje”, puntualizó.

Yuyito insistió en que no va a dar explicaciones, ni “responder cosas”. “Estoy aprendiendo algo diferente, nuevo en mi vida. Soy una mujer que no tiene experiencias de convivencias, de parejas largas. Encima con la actividad de este grandioso hombre. Es mi líder también, él es como el líder de esta relación”, explicó. Sobre el final, le dejó un mensaje a Milei por televisión: “Amor, te amo, te mando un beso enorme”.