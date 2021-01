Carrió pidió juicio político contra Zaffaroni

La Coalición Cívica (CC) solicitó el juicio político al magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y ex ministro de la Corte Suprema argentina Eugenio Zaffaroni por sus dichos contra el máximo tribunal del país tras dejar firme la sentencia del ex vicepresidente Amado Boudou y sobre la necesidad de indultar a los ex funcionarios kirchneristas, a los que consideró “presos políticos”.