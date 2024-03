Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: "Es gravísimo que llame a incumplir la ley" El gobernador de Buenos Aires le salió al cruce a la rebelión fiscal que propuso José Luis Espert y que apoyo el presidente. "El plan económico es criminal", disparó 18 de marzo 2024 · 10:25hs

El gobernador de Buenos Aires, Axell Kicillof, le respondió en duros términos al presidente Javier Milei.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le salió al cruce a la rebelión fiscal a la que llamó el diputado nacional José Luis Espert, aliado del gobierno nacional, y que recibió un apoyo contundente el presidente Javier Milei. Este lunes, en conferencia de prensa, el mandatario bonaerense anunció un aumento salarial del 13,5% para los empleados púbicos y disparó: “El plan económico es criminal”.

“Esto explica lo que hacemos con los impuestos para algunos que no saben o no quieren saber”, aseguró el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, en respuesta a los embates que sufrió los últimos días de parte del oficialismo y sus aliados que llamaron a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires porque son "expropiatorios" y no tienen "contrapartida".

Milei está "totalmente de acuerdo" con la "rebelión fiscal" contra Kicililof Narcoterrorismo: llegaron 80 patrulleros desde la provincia de Buenos Aires

“Quiero aprovechar para desarmar alguna mentiras que intentaron instalar: no podemos despilfarrar lo que no tenemos", dijo Kicillof, y añadió: "Fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la Nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasto por habitante el año pasado”, enfatizó el mandatario provincial y dijo que ese dato se puede corroborar, pero para ello “hace falta estar despierto en las horas de trabajo para ver las estadísticas reales y no inventar cosas”.

"Es gravísimo que el presidente llame a incumplir la ley", se quejó el gobernador, y señaló: “Si algo no pasó es un impuestazo, basta de mentir sobre esto, si alguien quiere asumir la defensa tiene derecho, pero no a decir que es un impuestazo. Incluso para ellos es menor que lo que cobraba la ex gobernadora María Eugenia Vidal”. “Tenemos al Estado más austero de la Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene y esto es una injusticia porque aportamos el 40% y recibimos cerca del 20″, enfatizó Kicillof. Y a viva voz destacó: “Es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirve o gasta de más”. Asimismo, afirmó: “Lo que es cierto es que durante estos cuatro años le dimos más progresividad a los impuestos patrimoniales. Aumentan más para los propietarios que tienen campos más caros que lo que aumentan y disminuyen para propietarios pequeños y medianos”. “Invito al presidente a que salga del encierro, que observe lo que sucede en los barrios”, siguió Kicillof, y disparó: “El plan económico es criminal en sus resultados porque la realidad es distinta, quizá no se ve en Olivos ni tuiteando obsesivamente en la madrugada. No está viendo el daño y el sufrimiento”.