Sorpresa en un millonario robo en Santa Fe: los ladrones dejaron parte del botín

Junto al propietario del local se logró determinar que la puerta estaba entreabierta y dentro del negocio se constató el faltante de una gran suma de dinero obtenida a través de la modalidad boquetera. Esto es, personas no identificadas hicieron un hueco en el techo tras levantar chapas de zinc y bajaron con una soga colgada de un tirante.

image.png

Personal de la Comisaría 1era. informó que, según la palabra del propietario del local, faltaban de la caja fuerte allí alojada una suma de entre 30 y 40 millones de pesos.

Sorpresivamente, también se descubrió que tres sacos con unos 6 millones de pesos no habían sido removidos y que los ladrones habían dejado sus herramientas en el lugar. Se elucubra que los delincuentes no vieron o no pudieron llevarse esas bolsas o que la huida fue apresurada.

Luego pudo acreditarse que los ladrones anularon el sistema de alarma y cortaron los cables de las cámaras de seguridad. Trabajaron peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).