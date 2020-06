Se levantó y se encontró con el auto agujereado por las balas

Un mecánico se levantó esta mañana para ir a trabajar y se encontró con que su auto había sido perforado a balazos durante la madrugada. Si bien no hubo heridos, el hombre aseguró que las balaceras son habituales en esa zona del barrio República de la Sexta. "No tengo nada que ver con nadie ni estoy metido en nada", aseguró.

El ataque a balazos fue perpetrado alrededor de las 4.30 de la madrugada en Cerrito al 100 bis, cerca de la Siberia, donde vive Julio, un trabajador mecánico que hace 19 años deja su Renault 9 modelo '95 en la vereda y jamás le pasó nada. Sin embargo, esta mañana se levantó y encontró su auto destruido por los plomos de balas.

"Me leventé a las seis para ir a trabajar y me encontré con el auto lleno de agujeros junto a vainas servidas", contó Julio en "El primero de la mañana", de LT8 sobre la balacera perpetrada contra su automóvil.

Ni bien salió a la puerta a las 6 de hoy para ir a trabajar a Pérez, se encontró con que el vehículo poseía los vidrios de las puertas delanteras molidos y algunos agujeros en las puertas, mientras en los alrededores había al menos seis vainas servidas, según comentó.

balacera2.jpg

También explicó que las detonaciones se escucharon durante la madrugada, entre las cuatro y las cuatro y media, pero señaló que no le llamó la atención porque los disparos "son habituales en el barrio".

"La balacera no me sorprende, lo que me extraña es que le hayan dado a mi auto porque no tengo nada con nadie ni me meto con nadie. Trabajo todo el día y la gente del barrio me conoce", aseguró el hombre, mientas aún no salía de su asombro.

balacera3.jpg

Más allá del ataque cometido contra su auto, Julio aseguró que la situación en el barrio es "bastante complicada porque hay problemas entre vecinos y lo manifiestan de esta manera".