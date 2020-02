Recibe un llamado, sale a la vereda y lo matan de cinco tiros

La zona oeste sigue contando muertos. La madrugada de ayer le tocó el triste turno a Jorge Nicolás José, un joven de 29 años conocido en su barrio como “el Papa”. Según contaron vecinos y allegados, estaba viviendo con su madre en la casa de su abuela, en Génova y Colombres tras recibir amenazas y ser baleado en diciembre. Como último recurso se mudó de la tira 8 del Fonavi del barrio 7 de Septiembre a esa casa.

Pero no sirvió; un auto azul lo esperó ayer, pasadas la medianoche, en la esquina de Génova y Colombres y cuando salió a la puerta le descerrajaron cinco tiros. Uno le dio de lleno en el pecho y El Papa hizo unos pasos y murió apenas entró a la casa.

La llamada

Los vecinos que conocían a Papa desde hacía muchos años salieron a la calle asustados apenas escucharlo los tiros. Según trascendió el joven había recibido una llamada de un amigo que le pidió que saliera. Una chica le practicó resucitación cardiopulmonar pero “el pibe ya estaba agonizando”, dijo un vecino.

Cuando la ambulancia del Sies llegó a la escena los médicos le diagnosticaron cuatro tiros y uno mortal en medio del pecho. “Múltiples heridas de armas de fuego”, señaló el parte médico.

Según dijeron los familiares a los policías que les tomaron declaración “se escucharon los tiros y él quiso entrar a la casa, caminó unos metros y llegó hasta la puerta y no se pudo hacer nada”. La tarde de ayer otros familiares, que prefirieron no hablar demasiado con La Capital, sólo dijeron “es más de lo mismo: drogas y lo poco que hace el gobierno para evitar esto”. Un testigo sostuvo que “fue un auto azul, parecía un Peugeot 208”.

El hecho es investigado por el fiscal de Homicidios Luis Schiappa Pietra quien ordenó preservar la escena del hecho, la toma de testimonios a vecinos y posibles testigos así como el registro de cámaras de videovigilancia. En el lugar se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros enviadas a peritar y el cuerpo fue remitido al Instituto Médico legal para la autopsia.

En la historia de Jorge Nicolás Jose aparecen causas abiertas por portación de armas de fuego y un robo simple. En tanto el 8 de diciembre pasado fue víctima de una balacera en Schweitzer al 7900, pleno barrio 7 de Septiembre, y recibió heridas en el cuello, pero sin mayores consecuencias aunque ese día supo que su vida tenía un precio.

Ligado al Toro

Papa estaba ligado a Gustavo “Toro” Martinotti. Oriundo del 7 de Septiembre, supo integrar la barra brava de Central y hace algunos años estuvo involucrado en las andanzas de Alberto “Tuerto” Cárdenas, relacionado con el narcomenudeo en el noroeste de la ciudad.

Actualmente Martinotti está detenido con prisión preventiva en la cárcel de Piñero desde mayo pasado y a la espera de juicio oral, luego de una redada policial en su barrio por venta de drogas en búnkers y por delivery. También ha sido vinculado con el líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero.

“El Papa quedó muy mal después de que el Toro cayó preso, no sabía qué hacer y por ahí se confundió. El Papa era novio de la madre de la última esposa del Toro y cuando supo que lo estaban buscando buscó ayuda con el Toro y él le dijo que se guardara, que no podía hacer nada. Por eso se fue de la tira 8 del Fonavi y se refugió e la casa de la abuela, pero no zafó”, comentó un vecino.

Ayer por la tarde en la casa velatoria de Salta y Francia la novia de Papa estaba tirada en la vereda: “No sabemos que pasó, él siempre me decía: «No pasa nada negri, quedate tranquila».