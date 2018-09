Pullaro se solidarizó con el padre Núñez y pidió adherir a la ley de narcomenudeo

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro expresó la solidaridad del gobierno provincial con el padre Juan Pablo Núñez por la balacera que sufrió la parroquia María Reina, emplazada en el barrio Larrea, y se comprometió a redoblar los esfuerzos para ponerle punto final a los actos intimidatorios.

"Enviamos toda la solidaridad al padre por lo que ha pasado, ha tenido el acompañamiento desde el Ministerio de Seguridad", aseguró Pullaro, quien insistió con la necesidad de desfederalización de la persecución de la venta de drogas que por ahora es potestad de la Justicia Federal.

"Pullaro reclamó la urgente sanción de la ley de narcomenudo porque no le podemos decir al vecino del barrio que nos señala las cosas que se trata de un tema de la Justicia Federal"

En ese sentido, aseguró que con la legislación actual la acción contra los puntos de venta de droga se ve demorada y explicó que para que la policía de Santa Fe "pueda cerrar un búnker rápidamente" es necesario que se apruebe la adhesión a ley de narcomenudeo.

"Lamentablemente nosotros quisiéramos cerrar los búnkers mucho más rápido. Donde tenemos información que hay un búnker de drogas queremos poder hacer una investigación lo más rápido posible", aseguró.

Pullaro recordó las dificultades que enfrenta para actuar ante los grupos criminales que llevan adelante el "microtráfico" de estupefacientes. "Es por eso que el gobernador y no de manera caprichosa plantea el narcomenudeo -señaló-, porque nosotros no le podemos decir al vecino del barrio que nos señala las cosas que se trata de un tema de la Justicia Federal".

"Nosotros tenemos que poder cerrar ese búnker, y para eso necesitamos la norma que le permita a la policía y a los fiscales provinciales intervenir sobre los delitos que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes", insistió.

Consultado acerca de cómo es la actuación de la policía mientras la ley de narcomenudeo es debatida en la Legislatura, Pullaro señaló: "Hacemos lo de todos los días que es dar la cara y trabajar fuertemente con la policía en la comunidad, nos ocupamos del tema y es por eso que estos grupos violentos reaccionan de este modo, porque no están cómodos".

"Cuando los grupos criminales están cómodos, parece que hay una calma en las grandes ciudades, pero cuando no están cómodos porque el Estado avanza permanentemente, los detiene y le aplican condenas ejemplares a personas que están acostumbradas a tener impunidad, entonces reaccionan de esta manera, pero la respuesta del Estado tiene que ser siempre ir por más, no retroceder y no permitir que se consoliden en el territorio", cerró.