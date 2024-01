Prisión preventiva para una pareja acusada de matar a una mujer en Empalme Graneros

La fiscal les imputó los hechos ocurridos el viernes 5 de enero cuando se encontraban de visitas en el domicilio de Cafayate al 3300,donde vivía Teresa M.- ex pareja del imputado y madre de Estefanía Tolosa_ _ quien se encontraba junto a familiares. Pasada la medianoche se produjo una discusión entre Claudio G. y su ex pareja. En un momento intervino en la pelea en calidad de mediadora Estefanía y Cladio G. le dió una trompada, tumbándola al piso.

Comienzan a discutir nuevamente y María Julia L., pareja Claudio G. la abrazó y en esa circunstancia el hombre le asestó una puñalada con un arma blanca en el abdomen de la víctima, y luego le infringió otras puñaladas para luego tomar por French para abandonar la zona.

María Julia intentó volver a su domicilio, en Franch al 3300, pero distintos testigos la situaron como partícipe del asesinato y quedó dtenida. Mientras, Claudio G. fue perseguido por otro familiar, siendo finalmente alcanzado y aprehendido por personal de Gendarmería en calle Campbell al 900 bis de Rosario. Estefanía Toloza fue trasladada al Policlínico San Martín por un vecino, habiendo sido constatado su fallecimiento minutos más tarde.

Estefanía Tolosa tenía tres hijos y su madre, Teresa, fue pareja de Claudio G. con quien tuvo una hija que tiene 21 años. Por alguna situación que la familia no supo definir, Claudio ingresó a la casa de su ex pareja junto María L. y comenzó a discutir con Teresa. Zulma, abuela de Estefanía contó que “este hombre no era así antes, fue pareja de mi hija y antes no era así. Nunca estuvo bien, pero era más tranquilo”.

Claudio G. estuvo en prisión por distintos hechos. "Mató a una persona y tuvo causas por robo, me parece que también mató a un policía. De los últimos 30 años habrá estado 20 años preso”, sostuvo un familiar de Estefanía.∏