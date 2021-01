>>Leer más: Matan a un hombre en zona sur por una supuesta venganza

Según indicó el fiscal al dar cuenta de la evidencia, la descripción brindada por la víctima coincidía con sus rasgos: “Rapado, con barba, de remera gris con detalles de color turquesa, pantalón de jean”. Cuando le preguntaron cómo se llamaba, Gabino dijo su nombre. Y en una requisa le secuestraron de la cintura un revólver calibre 38. Fue trasladado a la comisaría 15ª e identificado como Gabino Ricardo O., de 39 años y apodado “Chaina”. El revólver secuestrado coincidió con el utilizado en el crimen: se determinó que las dos vainas servidas calibre 38 largo y un cartucho secuestrados en la escena se corresponden con el revólver marca Detective que llevaba el acusado.

Según trascendió en la audiencia, esa mañana alrededor de las 8 Gabino fue a saludar a un tío a su casa de Muñoz al 600. “Aparece mi sobrino a saludarme, medio copeteado, estaba tomado. Discutimos un ratito, habrá estado media hora”, contó el familiar del acusado, que discutió con él por haber ingresado armado a su casa. Si bien no exhibió el arma, según dijo, se veía el mango asomando por la cintura. “Estoy seguro de que se trataba de un revólver. El tenía problemas dentro del barrio y yo no quería que esté ahí”, añadió el tío, aunque aclaró que “no tiene nada que ver esa bronca con el chico al que le disparó”. Luego de ese intercambio, O. se retiró caminando alrededor de las 8.30.

>>Leer más: Segundo homicidio del día en el departamento Rosario: "¿Te acordás de mí?", le preguntó y le disparó

“Al ratito viene Marcelo”, contó su tío, en alusión a la víctima. “Lo conocemos como Pichulo. Entra a mi casa. Entró a saludarme porque somos amigos. Y me dice: «Mirá lo que me hizo el Chaina». Y me señala la herida. Era del lado izquierdo de la panza. Luego de eso no me llegó a decir nada más. No me dijo por qué le disparó ni nada. Era un solo tiro”, dijo el dueño de casa, que acompañó a Marcelino hacia la calle para llevarlo al hospital pero el hombre se desvaneció en la puerta. Entonces comenzaron a agolparse los vecinos y acudieron familiares del herido, que lo trasladaron al hospital en un auto ante la demora de la ambulancia.

Gallegos alcanzó a contar que caminaba a un quiosco cuando se cruzó con Chaina, a quien sólo conocía “de vista, del barrio”. “Me dijo: «¿Vos te acordás de mi?» Y me efectuó un disparo en la zona izquierda del tórax”, dijo la víctima mientras esperaba las primeras curaciones antes del traslado al Centenario, y brindó una descripción del agresor: “Lo que me acuerdo es que era pelado, con barba, vestía remera color gris mangas cortas y pantalón de jean”. Horas después, alrededor de las 19, Marcelino falleció. Según la autopsia, a causa de un “shock hipovolémico por lesiones graves abdominales por proyectil de arma de fuego”.