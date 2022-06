Nuevos allanamientos en la causa por fraude contra Guardati y Torti

Agentes de AIC incautaron una computadora all in one marca Lenovo, dos pendrive y una caja con documentación de interés para la causa, en la que interviene el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Publico de la Acusación, a cargo de Sebastián Narvaja.

Los allanamientos de este jueves se suman a los dispuestos días atrás, que condujeron a la detención de los directivos de la firma, Juan Carlos Guardati y Angel Torti.

Los dos máximos responsables de la empresa bursátil y corredora de cereales quedaron presos el pasado miércoles 15, por un plazo de 90 días. Se los acusa de haber realizado un convenio de su firma concursada en el cual pactaron pagos a dos acreedores a cambio de que estos dieran su conformidad al juez del trámite civil para que se apruebe el concurso preventivo. Tal conducta está penada por la ley porque supone comprar los votos del concurso. Por ello, el juez Hernán Postma decidió que ambos empresarios queden detenidos.

Guardati y Torti ya estaban imputados por una defraudación contra más de 150 inversores.

En la última audiencia, la defensa señaló que Torti, de 79 años, padece de un cuadro severo de hipertensión que se agravaría en una cárcel, mientras que Guardati, de 76, sufre una arteriopatía de la carótida y un aneurisma de aorta, y debe operarse de la recidiva de un cáncer lengua.