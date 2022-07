Matan a un hombre en su casa y detienen a un sospechoso de encubrimiento

Para los vecinos de pasaje Derechos Humanos al 600, Villa Gobernador Gálvez, escuchar disparos por las noches se ha vuelto un suceso habitual que ya no despierta curiosidad. Lo dejan pasar y a lo sumo al día siguiente se enterarán por algún rumor si algo importante ha ocurrido. Los problemas, aseguran, no suelen estar puntualmente en la cuadra sino en los alrededores. Pero este lunes por la noche el estruendo se sintió muy cerca. A Matías Lautaro Reynoso, de 25 años, lo asesinaron de un balazo en la cabeza dentro de su casa. Todo indica que le abrió la puerta a su asesino y lo hizo pasar, como si lo conociera o como si confiara en que su vida no corría peligro en ese momento. Hay un hombre detenido que será imputado por encubrimiento.