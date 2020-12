Las frases de Ponce Asahad que causaron un tembladeral político

►"No hago un discurso antipolítica. La política es una herramienta única para transformar la realidad en miras al bien común. Me estoy refiriendo a políticos. Y es una gran pata que falta. (...) Acá hay gente que no está nombrada y tiene responsabilidad en esto. Hay gente que no está nombrada... Y no solamente de un solo partido político".

►"La vinculación de Peiti con el Ministerio Público (Fiscalías) se produce a través del senador Traferri con el doctor Serjal en una reunión que mantuvieron en los altos del Palacio Viejo, en calle Montevideo 1968, en la sede de la Regional. Estaba el senador en reunión con Serjal. Me entero porque entré a la planta baja y descendió el senador Traferri. Me dijo ¿Vos sos Ponce Asahad? Pasame tu número que estoy en una reunión con Serjal. Le di mi teléfono. Me dice te hago una llamada perdida y agendame. El senador hace la llamada a mi teléfono. Las antenas deberían darnos en el mismo lugar".

►"Sé que en esa reunión que se había tratado algo con Peiti porque después me lo dijo Serjal. Creo que tenía que ver con el padre y el hermano de Peiti y era en extraña jurisdicción. Y versaba sobre la restitución de efectos de gran valor".

►"Todo el mundo sabe que yo soy peronista. Lo he conocido a Traferri en actos partidarios. No tenía su teléfono. Me hace la llamada perdida y yo lo registré como senador Traferri. Así tienen que haberlo visto los fiscales en mi teléfono al haberlo secuestrado. Deduzco que es el teléfono oficial del senador. En alguna oportunidad me dijo si tenía otro teléfono para comunicarme. El tiene que tener otro teléfono evidentemente. A mí me llamó el senador y me preguntó si podía recibir a Peiti. Fue en el bar Batatas & Poemas de la avenida Pellegrini. Esto fue cuando Serjal ya era el regional. 'Andá, atendelo, escuchalo y después me comentás'. Me dijo Peiti que había pensado que iba a ir Serjal porque 'así habían quedado con el Pipi'. Ese es el apodo del senador Traferri".

►"Peiti me hizo ahí menciones sobre sus vinculaciones con la política, con la policía provincial y federal, con Gendarmería. Que tenía contactos o protección. Peiti no es una pyme, es un emporio. Ocupa mano de obra que es mano de obra desocupada como policías. (...) Peiti en la reunión que tuve al terminar la charla sacó una bolsa y me dijo 'esto es para Patricio, una atención'. Era como una bolsa de regalo. Adentro tenía una caja como de zapatillas. Se lo llevé a Serjal".

►"Recibí un llamado por via de whatsapp del senador Traferri quejándose y diciendo en relación a Serjal «¿cómo se le ocurre a este tarado que yo voy a defenderlo tras pedirle 100 mil dólares a Peiti?» Lo decía en alusión a los dos autos Toyota (por cuya recepción Serjal tuvo un proceso disciplinario en la Legislatura) Lo llamé a Serjal y le dije. «Me llamó Traferri enfurecido de que le habías pedido 100 mil dólares a este tipo?» «Vos no te preocupes», me dijo Serjal".

►"Un día sábado Peiti fue al encuentro de Traferri, a la casa del senador, me lo contó el doctor Porri. Me lo va a negar pero yo no tengo problema de que me lo pongan cara a cara. El encuentro que tuve con Peiti en pasaje Rosales lo gestó Porri (ex asesor legal de la GUM y ex tesorero del Colegio de Abogados)".

►"El abogado Rossini (de Peiti) quería reunirse conmigo. Le dije por qué no se reunía con Serjal. Me dijo que no y que el senador (Traferri) estaba al tanto. Automáticamente lo llamé al senador y le dije de la reunión. Me dijo «armala para mañana». (...) El senador me dijo «andá tranquilo y escuchalo». Cuando fui entré a la cochera y él salió a mi encuentro es un hombre que usa moños extravagantes. Me dijo: «Peiti se va a entregar, va a hablar y lo vamos a tumbar a Serjal. Así que hay que salir a declarar y tirarle con munición gruesa. Lo único que no hay que nombrar es al senador». Y me ofreció 40 mil dólares. Le dije que no tenía nada más que hablar. Esto para mi fue una emboscada del senador Traferri, de Rossini y de Peiti contra mi".

►"Si ustedes hacen un chequeo con los impactos de antena yo me reuno con Rossini ese viernes en la cochera. Y el sábado a la mañana siguiente a las 9 me reuno con el senador Traferri y le comenté lo de la reunión. Me dijo "Bueno, si pasa algo me defenderé, pero no va a pasar nada. Ahora me voy a encontrar con Rossini". Entonces no entiendo por qué si yo les dije de reunirme con ellos no lo hicieron. Esto fue armado por Rossini, Peiti y el senador Traferri. Ese día recibí llamados de Traferri diciendo que había hablado con Rossini y estaba todo tranquilo".

►"Me llamó Traferri y nos encontramos con el senador en el bar de la librería El Ateneo. (...) Le dije que lo que dice (Serjal) es que lo que hace (Serjal) está bien porque el Negro le dice que está todo bien. Me refiero a movimientos internos dentro del Ministerio Público. Por el Negro me refiero a Carlos Carranza, ex diputado nacional, también de San Lorenzo. Le dije al senador que Serjal decía que todo lo que hace es de parte de Carranza. Me dijo acá (Traferri) «evidentemente se cortaron solos y mordieron los tres». Averigüen si el doctor Carranza cambió su auto en la misma fecha que el doctor Serjal".

►"(Traferri) estaba enojado porque Serjal no le atendía el teléfono. Lo vi a Traferri solo en la sala de reuniones en la Gobernación. Me llamó la atención que previo a eso me hizo dejar mi teléfono en una sala contigua. Esto fue hace unos pocos meses. Fue a las 12 de mediodía. Fue ahora, este año. Habrá sido dos semanas antes del encuentro con Rossini".

►"La política se va a abroquelar y no va a soltarle la mano al senador Traferri. Estoy seguro que Traferri se va a defender diciendo que la llamada de (el ex diputado provincial Darío) Scattaglini a la secretaria de Peiti obedece a un proyecto de ley por el cual querían incorporar a Peiti al sistema oficial de juego de la provincia. Lo sé porque me lo dijo el senador Traferri. La idea era manejar el juego oficial de Santa Fe mediante Peiti que él está preso y yo detenido. Era también en virtud de esto tener el manejo en esta provincia que es a lo que se dedica Peiti, que ha contado con protección política, y uno entre varios de sus protectores es el senador Traferri".

►"A mi me ha dicho Anibal Porri, que todos los meses le entregaba en un bar de Mendoza y Francia, de parte de Peiti a Corbellini, que a su vez daba a otros actores".