Las avivadas de Guille Cantero para comunicarse y eludir controles desde la cárcel

Guille Cantero dio instrucciones para triangular llamados hacia receptores no permitidos. Pidió que le entraran teléfonos en pavas. Y cuando le prohibieron contactos, pero no visitas íntimas, se declaró bisexual

* A través de triangulación de llamadas tanto Guille como Luciano se contactan con personas en libertad y detenidas que están excluidas del listado de abonados con quienes ellos tienen permitido conversar. En una llamada de agosto de 2023 Guille Cantero le explica a su mujer Vanesa Barrios cómo unirlo a una llamada telefónica en curso. Le dice: “Pasale el numero este a los locos, el de Triana…decile que llame por línea y que le pregunte si saben unir y si saben unir decile que la llame y que diga que yo cuando apenas estén yo la llamo y me pueden unir… Pero trata de explicarle porque te va a decir como es unir… que directamente me haga hablar con ellos yo no quiero hablar con ella”.

La imputada Débora Soledad Rivas en enero de 2024 recibe una llamada desde el abonado de Cantero. Ella dice: “Ese es Guille… yo le uno las llamadas”. En otro diálogo con Rivas, Guille le solicita que le explique a la gente que se quiere comunicar con él que llamen “cada veinte minutos”.

La conclusión es que Guille Cantero usa el teléfono de línea del Servicio Penitenciario Federal en pos de dirigir hechos intimidatorios. Eso hizo, según los fiscales, para desplegar la gigantesca bandera en la tribuna del Estadio de Newell’s durante el partido de despedida de Maximiliano Rodríguez, el 24 de junio de 2023, con alusión a tres personas de la banda de Los Monos. Guille es captado en interceptaciones de llamadas refiriéndose tanto al colgado de la bandera como a su posterior ocultamiento. "No tienen que dejar encontrársela boludo. No tienen que darle el gusto, que no te la encuentren boludo", le dice a Leandro "Pollo" Vinardi, otro de los condenados de su banda.

* El 31 de enero de 2024 se captan audios facilitados con uso de la triangulación de llamadas que aluden a un ataque de arma de fuego contra alguien identificado como “Narigón” o “Papaino”, así como también contra su hijo, donde señalaron como posible autor al “hijo del manco Chulo”. Dice Cantero en los audios: "Hay que buscar a esos hijos de puta”, “les busco enseguida decile vos, que él los guíe nomas”. Una persona apodada Guampa, que es el cómplice de Guille Damián Escobar, planea "enviar a los pibes" en represalia. Luciano Cantero, pese a no estar afectado a las mismas restricciones, también hace uso del método de triangulación para hablar con familiares.

* Las fiscalías detectaron en los acusados un uso indiscriminado de equipos de electrónicos tales como teléfonos móviles,equipos de DVD adulterados, relojes inteligentes y demás elementos que posibilitan la conectividad con el exterior violentando la prohibición que pesa sobre ellos. "Vale resaltar que estos dispositivos resultan ser herramientas necesarias tanto para el planeamiento como para ejecución de crímenes comandado desde el interior de las cárceles", indican. A fines de agosto de 2023 Guille Cantero manifestó su voluntad de comprar un reproductor de DVD que en un primer momento pensaron que sea portátil, pero esa idea fue descartada pues no sería pasible de las modificaciones que querían. Concluyeron en que sería de mayor utilidad un reproductor DVD convencional, al cual es posible ocultar el lector donde “apunta el control… sin que se den cuenta”, modificando la entrada HDMI, la plaqueta y la antena. Luego Guille le pide a una persona que lo ayude a conectar el DVD para que no sea advertido por el Servicio Penitenciario. Otra situación similar se observó en una charla con Damián Escobar, a quién Guille le indicó que tiene “uno chiquitito como un encendedor, que es solamente para llamada y mensajes”.

* Guille Cantero planificó declararse bisexual para tener presuntamente un contacto masculino para gestionar directivas hacia fuera de la cárcel. Eso es porque le habían restringido todo contacto pero se mantenían vigentes las visitas para intercambio íntimo. Dice Guille: " Me dijeron que no, que no puede ingresar más nadie… ni amigos ni parientes nada de eso … familiar directo nada más… y yo le digo bueno pero escucha y si entonces yo te declaro que le mando al jefe de visita diciendo que yo ya ponele doy de baja el vínculo que tengo con Vanesa Barrios (su mujer) y que yo soy bisexual, nada más que bueno que antes no lo decía porque no había necesidad porque me dejaban ingresar a personas que yo quería que no había problema”. Su interlocutora lo encuentra muy divertido y se ríe. "Qué hijo de puta jaja”. Posteriormente, Guille desliza de manera chistosa la imposibilidad de probar que su bisexualidad no sea cierta y dijo “le dije al abogado y me dijo que sí que estaba bueno y se reía el pelotudo”. Días después efectivamente su representación presentó un escrito donde efectivamente Guille Cantero se declaró bisexual, dejó sin efecto su vínculo con Vanesa Barrios y aportó la identidad de tres personas con quienes mantendría una relación de pareja, entre ellos, Jorge Ramírez y Soledad Galarza. A ambos el juez federal Rodríguez les prohibió acercarse a la cárcel de Marcos Paz.

* Los fiscales precisan que en varias ocasiones se analizaron distintas modalidades concebidas para el ingreso “intramuros” de dispositivos electrónicos mediante visitas, encomiendas, y en varios casos con connivencia penitenciaria, tales como el uso de termos, pavas y ollas adulteradas a través de mujeres embarazadas o que simulan estarlo, para sortear el control por rayos X. A estas mujeres en la jerga tumbera se las alude como "ranas".

Precisan los fiscales que se captó una comunicación de "Guille" con una mujer a quién le pidió que le enviara una “pava” donde “solo entra uno chiquitito, algo así como un J1” (presuntamente por un modelo de teléfono Samsung). El 30 de noviembre de 2023 Guille Cantero vuelve a la persona a la uqe le pide la pava. "Primero decile a alguien que te muestre como se desarma, como se arma, todo y si ves algo raro, vos me decía y yo te la hago hacer mejor”, expresa. Los solicitantes dicen que la hipótesis de ingreso de elementos prohibidos fue acreditada después con el secuestro de un reloj inteligente que llevaba escondido una persona que esperaba Guille en la visita.

* En el caso de Luciano Cantero, el juez considera un reporte de los fiscales, que aluden a una comunicación entre éste y su hermana, donde hacen alusión a la compra sobre "algo" que especifican " tiene que ser “chico como el de la foto para poder tragarlo”, para poder ingresarlo a la cárcel. En otra Lucho tiene expresiones tales como: “Eh bichito dice si no le pasamos una que tenga video, compañero, una con video”. También explica la forma de intentar captar señal colocando: “un cartoncito” para que “agarre”. Asimismo, en una comunicación por chat con su pareja le dice que cuando vaya la requisa se va a poner “el pendrive en la boca”, en clara alusión a una de las formas de esconder los elementos cuya posesión no está permitida.