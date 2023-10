La investigación de un asesinato suma incertidumbre sobre el fiscal Matías Edery

>>Leer más: Qué contienen las 120 páginas del informe del auditor del MPA contra el fiscal Edery

Existen elementos en la investigación que indican que cuando Salinas fue asesinada Edery intervino para tomar la investigación y solicitó medidas que fueron concedidas por vía judicial como el secuestro del celular de la víctima, según explicó un allegado a la pesquisa. Ese teléfono hasta el día de la fecha no fue peritado y estaba bajo control de Edery. Las fiscales de Santa Fe actuantes en el caso tomarían medidas para extraer el contenido y examinarlo.

Más complicaciones

Hay elementos que sumarían más complicaciones para Edery. En una causa abierta por los fiscales Viviana O'Connell y Alejandro Ferlazzo por asociación ilícita y lavado de activos contra Roberto Yalil Azum y Maximiliano González De Gaetano, ambos imputados tienen conversaciones, que están incluidas en la causa penal, en la que revelan estar al tanto del vínculo de Salinas con Edery. Esos contenidos aparecen de manera reiterada entre ambos interlocutores.

Yalil Roberto “Turco” Azum y Maximiliano González de Gaetano fueron acusados en septiembre de 2021 como parte de una asociación ilícita que trabaja con dinero de referentes de la narcocriminalidad rosarina, entre ellos Rubén “Tuby” Segovia (asesinado en un pabellón de la cárcel de Coronda en 2018); Alejandro “Chino” González (asesinado en 2017) o Cristian "Negro" González, preso por liderar una banda de narcomenudeo en Villa Moreno.

image (1).jpg La fiscal Viviana O'Connell.

En la Fiscalía Regional se sabe que el fiscal Socca y O'Connell mantuvieron un acalorado cruce verbal ante testigos dado que el primero le había solicitado la remisión de esas constancias contra Edery. La fiscal se habría negado por la falta de requerimiento formal de esas constancias. Socca además no investigaba a Edery que no tenia un trámite penal en curso como ahora, es decir, no tenía legitimación funcional para actuar.

Según el informe que el auditor Mai llevó a la Legislatura, la fiscal O'Connell envió dos mail a la auditoría explicando la situación. En el primero dijo que “en ningún momento le había negado información a los fiscales Soca y Moreno”. Y de lo que acontecía se “había enterado por los medios de comunicación”.

>>Leer más: Acribillan a tiros a un hombre y a una mujer en un hecho con tinte mafioso

En el segundo de los correos fue más allá. Indicó que “se había filtrado información falsa a la prensa que manchaba su buen nombre y honor” y que nunca había “recibido un requerimiento, oficio o pedido”, y que mucho menos se había negado a “aportar información, la cual aclaro nunca me fue requerida. Tal y como he informado por mail a la Fiscal Regional”, explicó O'Connell. Y agregó que cuando tomó conocimiento de lo ocurrido puso “en conocimiento de la misma a mi superior, la Fiscal Regional María Eugenia Iribarren, por escrito, como corresponde y hubiera hecho en cualquier otro hecho”, indicó.

Y remató: Ante “una noticia maliciosa de este tenor, que lamentablemente parece haber surgido del interior de la fiscalía, solicito que se abra una investigación disciplinaria”. Y pidió que esto se comunicara a la Comisión bicameral de Acuerdos.

El crimen BumBum

El miércoles 10 de febrero de 2021 estuvo nublado y pegajoso. A la hora de la siesta una información sobresaltó a las redacciones rosarinas. Un doble crimen en Rueda y Vera Mujica. Los cuerpos quedaron dentro del Peugeot 206 verde, modelo 96, estacionado sobre calle Rueda al 3200 que quedó con el motor en marcha.

Al volante iba Diego Alberto Maldonado, de 34 años, quien se ganaba la vida como remisero ilegal. Tenía tres hijas. A su lado yacía Natalia Nancy Salinas, de 33 años. Ese día sólo las que lo conocían en lo más profundo del mundo callejero, sobre todo en Tablada, conocían que se trataba de Nancy BumBum. Uno de los primeros datos que apareció aquella tarde sobre Salinas era que vendía droga a domicilio. Su cuerpo presentaba siete orificios bala y el de Maldonado diez.

image (2).jpg El fiscal Pablo Socca.

Luego de la audiencia y estallido de 20 de septiembre, un penalista se acercó a la oficina del fiscal Moreno para realizar una presentación. Ese abogado es Leopoldo Monteil, quien le contó al fiscal que había mantenido una relación con BumBum Salinas abril de 2020 hasta su asesinato. Según el informe presentado por el auditor “Aparentemente BumBum ejercía la prostitución y estaba vinculada a personas que integraban bandas criminales que operaban en la región”. Monteil relató que por dos amigas de la víctima se enteró que la mujer mantenía una relación en paralelo con Edery. Y que tras el asesinato circularon por redes capturas de pantalla, supuestamente del celular de la mujer asesinada, con diálogos íntimos con el fiscal puesto en el ojo de la tormenta.

El informe del auditor describe que tras el crimen Monteil “declaró espontáneamente” ante la fiscal Pairola “quien aparece en sistema como encargada de la investigación, aunque al parecer ciertas diligencias procesales fueron realizadas conjuntamente con el fiscal Edery, quien sorprendentemente participa de en una investigación de la que al menos debería haberse mantenido alejado” consta en el informe. También contó el abogado que dos o tres días después del crimen de Salinas fue y habló con Edery.

“Me comuniqué con Edery, en quien en ese momento confiaba, no confío tanto ahora, a los fines de que me tomara una exposición”, explicó. Monteil refirió que Edery le dijo que había hecho “una extracción de las conversaciones que mantenía con Salinas y la había remitido a la Fiscalía Regional”. El 27 de septiembre pasado Monteil expuso una entrevista testimonial ante el auditor, junto a otra penalista que también denunció a Edery, pero otra cuestión.