La hija del policía asesinado estaba en el Hospital Provincial cuando atacaron a su padre

La joven profesional de la salud señaló: “Yo estaba en la terapia intermedia cuando escuchamos las detonaciones. En ese instante, no entendía qué pasaba, vi a un compañero corriendo. Bajé sin pensar ni medir las consecuencias porque seguí escuchando disparos y me encontré con un compañero del destacamento policial tirado en el piso. Tomamos las primeras medidas para tratar de estabilizarlo entre todos, lo llevamos al shock room, pero sentíamos que todavía estábamos en peligro porque no sabíamos qué pasaba o si los delincuentes volverían”.