La dueña de la casa baleada al lado de una escuela en zona oeste reclama seguridad

“Somos dos jubilados. Mi esposo tiene 74 años y hace dos meses y medio lo operaron a corazón abierto. No podemos tener un susto como el que sufrimos ayer “, dijo Miriam. Precisó: “Fueron siete tiros. Yo no sabía que habían sido contra mi casa. Al escuchar los estampidos, me asomé por el balcón que mira para el lado de la escuela, y cuando me asomé una mamá que estaba en el patio de la escuela me dijo que había sido en la puerta de mi casa”.

A raíz de ocurrido, Miriam reclamó seguridad. “¿Por qué tenemos que vivir con miedo por los sicarios que andan por la calle en moto?. Hay gente que tiene filmaciones. Fueron dos hombres en moto. Ahora dicen que van a poner un patrullero que se va a quedar todas las noches. Pero yo quiero seguridad, que venga un fiscal o alguien de la policía, el ministro, a hablar conmigo”, pidió.

Más temprano y también en declaraciones a LT8, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, señaló que el ataque a balazos a metros de la escuela "Fuente de Vida" “podría tener vinculación con un contexto de narcomenudeo. En ese sentido, nosotros debemos ocuparnos para que este tipo de situaciones no ocurran. La modalidad utilizada ayer en este caso el común denominador de estos hechos: dos hombres pasan, disparan y producen estas balaceras”.

Brilloni agregó: “Tenemos que trabajar fuerte en la prevención. Esa es una de las cosas que les encomiendo a los jefes policiales. Hay que reforzar los controles de las motos, sobre todo cuando van dos individuos en estos barrios de alta conflictividad, y el control de las armas. Ahí hay una materia pendiente por parte de Nación con un trabajo más territorial para sacar de Rosario las armas de fuego de los barrios”.