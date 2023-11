Crimen del policía en el Provincial: investigarán el operativo en el que detuvieron a un sospechoso 

En ese estado de cosas, oficialmente se informó el domingo por la mañana que a partir de un llamado al 911 se había logrado detener en una casa de Arequito al 900 a un hombre como sospechoso de ser uno de los que participó del crimen del policía. Al lugar arribaron ocho móviles del Comando y detuvieron a Sergio Fabián G. aunque en ningún momento se dejaba claro cómo ingresaron a la vivienda en la que lo detuvieron.

Luego del procedimiento los agentes informaron que habían secuestrado un arma de fuego, municiones calibre 380 y un chaleco antibalas. Horas después de la detención desde el área de prensa de la fiscalía regional segunda se emitió un comunicado en el que se remarcaba que “no había indicios” que relacionaran al detenido con el crimen del policía Bermúdez.

En la acusación realizada por el fiscal Vescovo se indicó que “el imputado se encontraba en la vía publica y al notar la presencia de personal policial, se dio a la fuga hacia su domicilio (ubicado en Arequito al 900, en barrio San Martín Sur). Luego fue aprehendido en el interior (de su vivienda) teniendo en su cintura sin la debida autorización legal, una pistola Bersa calibre 380 en cuyo cargador tenía nueve cartuchos del mismo calibre más uno en la recámara”.

¿Violencia institucional?

Belén, la pareja del detenido, estaba junto a él cuando la policía irrumpió en su casa de Arequito al 900. La mujer relató a La Capital su versión de cómo se produjo el procedimiento y negó que su marido estuviera involucrado en el crimen del policía. Y puso como testigo de sus palabras a su vecindario. Dijo que cuando llegó la policía estaban durmiendo y los sobresaltaron los golpes en la puerta, que se asomó y un policía le dijo que buscaban a su pareja. “Les dije que sí. Les pedí que me esperaran. Que me ponía un pantalón y les abría. Les pedí que no me rompieran nada. Pero le dieron una patada a la puerta y entraron”, contó la mujer.

“Ahí me preguntaron dónde estaba él. Lo agarraron, lo llevaron para la cocina, lo sentaron y un policía grandote le empezó a pegar y a decirle que había matado a su compañero”, continuó la mujer en su relato. “Les dije que nada que ver y me empezaron a pegar a mí. También le pegaron al sobrino de mi marido. Le hicieron mal en el cuello con un cable”, agregó. “Me di cuenta que lo estaban culpando de algo que no tiene nada que ver. Él trabaja. Se rompe el lomo para el cumpleaños de 15 de mi hija”, contó Belén y mencionó que su pareja es albañil.

“A mi marido lo llevaron a la pieza y le decían que toque el arma que le pusieron”, agregó para denunciar que tanto esa arma como las municiones y el chaleco antibalas "fueron plantados”. Y agregó: “Esto no puede ser, que investiguen quién hizo esa llamada anónima”, cuestionó Belén.

Por la tarde del martes, cuando se celebró la audiencia acusatoria, Belén y varios vecinos se concentraron a las puertas del Centro de Justicia Penal (CJP) pidiendo que la Justicia investigue el accionar policial y quien fue la persona que realizó el llamado al 911 que motivó la detención de Sergio Fabián G., quien quedó en prisión preventiva por al menos dos años por la portación de la pistola calibre 380.