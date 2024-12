Imputan a un agente de tránsito municipal por venta de drogas sintéticas

Un inspector de tránsito y otras dos personas fueron imputadas por venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en fiestas electrónicas y también bajo la modalidad de delivery . Se trata de Víctor C., quien fue acusado por los fiscales federales Santiago Alberdi y Franco Benetti en el marco una investigación que originó días atrás un allanamiento en un domicilio de la zona sur el que se secuestraron diversas pastillas por un valor aproximado a los 7 millones y medio de pesos .

Víctor C., quien según fuentes allegadas a la investigación también trabaja como stripper, quedó en prisión preventiva por 90 días por orden del juez de Garantías Carlos Vera Barros. Hasta el momento no trascendió si la imputación originó alguna medida por parte de la Municipalidad de Rosario. En tanto la pareja del sospechoso, Eliana C., y otro detenido en el marco de la causa, Marcelo V., quedaron en arresto domiciliario.