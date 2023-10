"Estoy esperando que me dé una señal", sostuvo el novio de la chica asesinada

"Pensé que nunca me iba a pasar a mí". Desconsolado y conmocionado, Daniel por momentos es invadido por las lágrimas y apenas puede hablar. Era novio de Ivana Paula Garcilazo Bellón, la chica de 32 años hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza el pasado sábado en inmediaciones del estadio de Newell's. "Estoy esperando que ella me hable, que me dé una señal", sostuvo.

"Más allá de la camiseta, es solamente un partido de fútbol, somos humanos, personas, amigos, vecinos... No hace falta andar por la calle haciendo maldades. La gente hace cosas que después se arrepiente, hay que pensar las cosas una, dos, tres veces...", sostuvo Daniel, quien agregó: "Yo sé que estamos mal pero pensé que nunca me iba a pasar a mí".

Definió a su novia como "alegre, luchadora, hermosa, buena amiga, buena compañera de trabajo" y afirmó: "Ella me dio todo, me dio gente hermosa que conocí, trabajo, me abrió la cabeza, ella me enderezó".

"Son cosas de la vida que no tienen respuesta, estoy esperando que ella me hable, que me dé una señal", dijo Daniel, y sentenció: "Se me fue y Dios la va a tener en la gloria".

Finalmente, el hombre sostuvo que "solamente queda esperar que se haga justicia y se entreguen, no hay más nada que hacer".

