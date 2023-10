Crimen de la hincha de Central: Fiscalía avanza gracias al aporte clave de tres testigos

Si bien el funcionario del MPA dijo no tener el nombre de los presuntos agresores, advirtió que "se está tratando de identificarlos a través del mejoramiento de las imágenes".

>> Leer más: Asesinaron de un piedrazo en la cabeza a una mujer que vestía una camiseta de Central

Ivana hincha de Central01.jpg Familiares, amigos y compañeros de trabajo de la joven se movilizaron al Centro de Justicia Penal. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Ávila también comentó que los testigos no pudieron confirmar que los agresores fueran cuidacoches de la zona o miembros de la barra brava del club pero no descartó que pudiera tratarse de vecinos de la zona: "No lo descartamos porque huyen del lugar a pie. Estamos tratando de ubicar el momento en que llegan al lugar, pero pensar que son de la zona no es descabellado".

El fiscal dijo no estar en condiciones de evaluar el operativo de seguridad pero sí aseguró que "era previsible que la zona aledaña al estadio de Newell's fuera foco de conflicto. Por ejemplo, las tres detenciones en Pellegrini y Callao se produjeron por un llamado al 911 debido al homicidio. No sé si las tareas de prevención fueron lo suficientemente eficaces, pero hubo una persona muerta".

fiscal Gastón Avila.jpg El fiscal de Homicidios Gastón Ávila, que investiga el asesinato de Ivana Garcilazo.

En cuanto a los resultados de la autopsia, Ávila comentó que se determinó que la muerte de Ivana se produjo "por un traumatismo encéfalo craneal grave ubicado en la zona derecha de la cabeza. Yo tengo el video de cuando ella cae y cuando lo hace no golpea la cabeza en ese lado. Todo indica que falleció víctima del piedrazo".

Acerca de si era optimista respecto al hallazgo de los responsables de la muerte de Ivana Garcilazo, el fiscal destacó: "Soy optimista de que vamos a encontrarlos. Hemos avanzado mucho en las primeras 24 ó 36 horas. Tenemos imágenes que son bastante nítidas y tres testigos que aportaron información de calidad". Y resaltó: "A veces pasa que en homicidios nos encontraros con casos donde testigos o vecinos, por miedo o temor a represalias, son reticentes a colaborar. En este caso sucedió todo lo contrario. La gente se ha conmovido, se ha involucrado y eso es una muy buena noticia para nosotros".