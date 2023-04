Dos delincuentes le gatillaron a un joven para robarle la moto en barrio Tiro Suizo

Damián, que se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad, contó cómo fue el duro momento que le tocó atravesar: "Me distraje un segundo y cuando me di cuenta tenía un arma en la cabeza. Reaccioné a hacer un movimiento, como espantando una mosca, y tiraron el tiro. Me rozó la bala y la puedo contar".

Y continuó: "Cuando se acercaron vi que estaban en ojotas y medias. No me imagine que me iban a robar. No dijeron nada. No me dieron tiempo. Ni siquiera me pidieron la moto, dispararon".

Tras la agresión Damián fue atendido por personal del SIES "que llegó rápido. Y la policía tardó cinco minutos".