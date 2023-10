Detenidos por un violento asalto: tenían un chaleco antibala de la policía y una pistola 9 milímetros

>> Leer más: Hallaron un auto robado con un millón 700 mil pesos en su interior

En ese lugar, la mujer que atendió a los policías manifestó que estaba alquilando una pieza a uno de los sospechosos y permitió el ingreso de los uniformados. En ese lugar, la policía secuestró un chaleco balístico con funda de la policía de la provincia de Buenos Aires y una pistola calibre 9 mm, sin numeración visible marca Astra.

image.png El chaleco antibalas con escudo de la Policía Bonaerense en poder de los sospechosos.

Además del arma y el chaleco, también fueron secuestrados dos teléfonos celulares y el vehículo con el que se habría cometido el robo en calle Rui Barbosa. El procedimiento fue notificado a la fiscal de la Unidad de Flagrancia en turno Verónica López.

Los detenidos fueron identificaos como Ezequiel V., de 23 años; Aníbal C., de 23 años; Macarena C, de 22, y Jazmín C., de 24.