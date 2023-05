Crimen de Mauro Villamil: según la Fiscalía, los autores "quisieron dejar un mensaje"

La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, no descartó que estén vinculados entre sí algunos de los hechos de violencia registrados en las últimas horas en Rosario. Además, reconoció que en el crimen de Mauro Villamil se trabaja sobre la hipótesis de que los atacantes querían dejar un mensaje a los dueños de la verdulería donde estaba la víctima.

En declaraciones a LT8, la titular de la Regional Rosario del MPA (que abarca Rosario, Casilda, Villa Constitución, San Lorenzo y Cañada de Gómez) habló sobre la secuencia de cinco crímenes en doce horas que se registró este jueves en la ciudad y no descartó que algunos de esos incidentes tengan alguna relación. “Siempre, estas situaciones, sobre todo cuando hay tantos homicidios seguidos, nos generan alarma sobre los movimientos delictivos que están ocurriendo. En muchos casos, en las investigaciones que hacemos, se ven que algunos hechos han sido 'vueltos' de otros episodios o parte del mismo conflicto”, sostuvo la fiscal.

Al ser consultada sobre si las investigaciones detectaron vínculos entre los hechos más resonantes, Iribarren respondió: “Sin dudas, no puede haber tanta cantidad de hechos tan violentos que sean aislados. No digo que todos estos hechos hayan tenido el mismo eje, pero seguramente con la investigación vamos a ver que algunos casos han tenido alguna vinculación”.

Con relación al crimen de Mauro Villamil, el hombre que murió el miércoles a la noche en una balacera contra una verdulería de Corrientes y Gutiérrez, la fiscal Iribarren sostuvo: “Esos casos son los que provocan más indignación, porque hay víctimas que no tuvieron nada que ver con conflictos de una organización criminal. La hipótesis que tenemos es que los autores de los disparos quisieron dejar un mensaje”.

La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, confirmó que la verdulería donde ocurrió el crimen de Villamil fue investigada.

“No puedo hablar concretamente del caso porque hay una fiscal que está investigando. No puedo adelantar las líneas de investigación. Pero una de las hipótesis es esa. Hace un tiempo hubo investigaciones respecto de la verdulería, incluso hay personas detenidas por esa investigación. Pero son líneas de pesquisa que no podemos adelantar hasta que no haya algo más concreto”, agregó Iribarren.